AI泡沫論｜無懼泡沫說　OpenAI增算力開支至2030年累花7500億美元

美國科技企業繼續對算力作出巨額投資。據《華爾街日報》報道，OpenAI已將到2030年的算力開支預期，從今年較早時約6,000億美元，上調至約7,500億美元。



OpenAI亦宣布在喬治亞州，建造一座總投資超過300億美元、規劃電力容量達3.2吉瓦（gigawatts）的超大規模數據中心，首批數百兆瓦的算力預料於2028年上線。

喬治亞州的數據中心建造計劃，將成為OpenAI迄今規模最大的AI基礎設施投資項目之一，整個工程建設周期持續至2032年。3.2吉瓦的供電規模，相當於約240萬戶美國家庭的用電需求。

2026年7月10日，蘋果公司起訴Open AI及兩名前員工，指控對方通過前員工系統性竊取蘋果的商業機密。（Reuters）

推出多項產品建立長期收入來源

在持續擴張基礎設施的同時，OpenAI也正在加速企業級產品布局，推出企業AI代理平台Presence，將AI模型與企業數據、業務流程深度整合，面向客戶服務、銷售等場景提供自動化解決方案。這類企業軟件產品擁有更高的客戶粘性，也能幫助OpenAI建立更穩定的長期收入來源。

另一方面，有傳OpenAI正推動其上市計劃。為了爭取有關IPO項目，《彭博》早前有報道指出，美銀一改其態度，向OpenAI提供貸款。

據《彭博》引知情人士透露，美國銀行最近幾周向OpenAI提供了5.2億美元信貸額度，此前該行曾拒絕這家人工智能巨頭的請求。

美銀以往對初創營運模式感質疑

報道提及這項交易顯示，這家美國第二大銀行及其對風險頗為謹慎的行政總裁Brian Moynihan，對持續虧損、卻正推動全球市場走勢的人工智能初創企業的態度出現顯著轉變。就在去年，該行高管仍懷疑，資本支出規模如此驚人的這些公司能否維持其商業模式。

但報道引述知情人士稱，OpenAI籌備首次公開募股，影響了美銀的決定。因涉及內部討論，知情人士要求匿名。以旗下規模龐大的美林財富顧問而著稱的美銀，如果錯過這樣一宗規模巨大的美國股票上市交易，會被視為顏面受損。

資料圖片：OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）的身影和OpenAI旗下ChatGPT 標誌。（Reuters）

OpenAI從銀行獲得信貸額增至逾50億美元

報道又提及OpenAI此前已經獲得了美銀競爭對手的授信安排，美銀的上述信貸額度使其可獲得的資金總額增至逾50億美元。美銀以慢於同行的速度接納OpenAI這家最早取得全球關注的AI公司，凸顯了Brian Moynihan厭惡僅僅基於信念就對企業客戶盲目投資，他通過「負責任成長」的理念，長期向管理團隊灌輸這一風格。

其中一位知情人士稱，美國銀行是在確認市場會支持人工智能及相關企業的商業模式之後，才逐步開始接受為這類企業提供融資，即便它們尚未實現盈利。Brian Moynihan的管理團隊也注意到，投資者願意按並不與基礎盈利掛鉤的估值為這類公司提供支持，這進一步增強了他們的信心。