政治局會議前瞻｜中信里昂料提前增開支擴大內需　減息降準機會低

中共中央政治局會議將於7月底召開，檢視中國經濟情況及制定下半年政策。外界關注屆時當局會否再公布刺激經濟措施，中信里昂認為政治局會議將推動提前增加開支，以穩定投資及擴大內需。



上半年經濟增長符官方目標區間

中信里昂發報告，指由於內地上半年經濟增長達4.7%，符合官方目標區間，相信政治局會議除肯定上半年經濟表現穩定，亦會將經濟情況描述為「運行在合理區間內」及「高質量發展凝聚新動能」，不過，同時會承認存在結構性及供需失衡問題。

政策方面，該行預期當局會將繼續支持向新增長動能轉型，包括人工智能(AI)、運算能力、航天商用、綠色與低碳轉型，透過建立全國性市場「反內捲」。

料提供增加開支穩投資及擴內需

財政政策方面，中信里昂指出由於截至5月止，財政支出進度落後於計劃，中信里昂預期，預期政治局會議將推動提前增加開支，以穩定投資及擴大內需。並會視乎第3季復甦情況，保留額外刺激措施作政策儲備。

中信里昂又預期，會議將維持適度寬鬆立場，但今年實施全面性降低存款準備金率及減息的可能性不大。此外，由於家庭開支面臨壓力，該行認為，下半年有推出支持政策迫切性，以促進服務消費、擴大商品消費，培育新消費模式。

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另一間大行摩根大通則預測，首要的財政政策重點是執行全國人大批准預算，隨著項目審批加快，政府發債步伐加速及資金運用速度提升，基建與公共投資增長勢頭有望增強。

該行又認為，7月政治局會議釋放推出額外財政支援訊號的機會較低。