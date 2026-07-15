中國經濟｜上季GDP增幅逾3年最慢　經濟師料內地再出招撐增長

內地上季經濟增長只有4.3%，不單是低於官方4.5%至5%的今年全年增長目標範圍，增速更是自2022年12月底以來最慢。對於內地經濟增長放緩，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，投資收縮是第二季GDP疲弱的主因，同時指出中國在下半年仍需出台支持增長的政策，最好在第三季度結束前完成，「七月的政治局會議是我們密切關注的事件。」



渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽表示，在已批准的預算下，內地仍有空間加快財政支出以支持基建投資，「我們認為政府將優先落實現有政策。」

雖然上半年GDP增長4.7%仍在官方設定的目標範圍內，但總理李強在早前表示並未排除出台額外刺激的可能性，呼籲「準備和研究更多政策」。

彭博經濟學家Chang Shu及Eric Zhu相信，內地下半年政策節奏急需調整。「至少，決策者可能會加快落實三月承諾的財政刺激。更多貨幣寬鬆的理由也在增強。」

國統局稱上半年經濟於合理區間運行

國家統計局表示，上半年經濟運行在合理區間，新質生產力培育壯大，高質量發展向新向優，但外部不穩定不確定因素較多，國內供強需弱矛盾突出，下階段將持續擴大內需、加力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升及量的合理增長。

當局進一步指出，上半年，社會消費商品和服務零售總額按年增長2.7%，其中服務零售額增長5.3%，商品零售額增長1.1%。在服務零售額中，通訊信息服務類、旅遊諮詢租賃服務類、文體休閒服務類零售額較快增長。