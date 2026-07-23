韓股大時代｜官方宣布額度已滿　冀SK海力士韓股轉ADR賺26%夢碎！

SK海力士在本月10日成功於美國發行預託證券（ADR）。由於ADR價格高於韓股價格，因此不少投資者將韓股轉換成ADR套利，不過這項最具吸引力的套利機會之一仍將無法實現。韓國證券存管機構表示，SK海力士已將其在韓國上市的股票轉換為ADR的比例上限設定為總股本的2.5%。



這一消息揭示了自該公司在美國成功上市以來，投資者一直密切關注的一個關鍵問題。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

韓國證券存托機構首席執行官表示，SK海力士7月10日發行的265億美元ADR已用盡了發行限額。這意味著，除非現有ADR持有人先將其在美國交易的ADR兌換回韓國股票，從而騰出發行空間，否則投資者無法將首爾上市的股票兌換成ADR。

ADR較韓股溢價26.6%

參考韓股今日（23日）收市價191.9萬韓圜，與周三（22日）ADR收市價162.7美元（每10份ADR等於1股普通股 即約242.94萬韓圜）相比，ADR較韓股存有溢價26.6%。

消息對於持有ADR投資者屬正面，SK海力士ADR盤前價升5%，報173.75美元。

海力士2003年的股價曾低見135韓圜，相等於少於1港元，被韓國股民稱為「仙股」。隨後，公司經歷了長達十年的艱難重組，期間差點被美國競爭對手美光科技收購。2012年，這間曾經舉步維艱的晶片製造商被韓國財閥SK集團收購，改名為SK海力士。

如今，SK海力士正上演一場大逆襲。今年6月，它一度超越三星電子，成為韓國市值最高的公司。目前，它在全球記憶體晶片市場與老對手三星並駕齊驅，並在AI所需的高頻寬記憶體（HBM）領域遙遙領先。

今年6月市值曾超越三星電子

SK集團主席崔泰源在今年出版的一本回憶錄中憶述：「收購海力士的真正目的，是將其從一般記憶體生產商轉型為生產市場不可或缺記憶體的主流半導體企業。」

崔泰源表示：「過去，海力士、三星還是美光都能夠生產記憶體，客戶可以隨意採購；它們都是可以互換的通用產品。但HBM不同。假如客戶將SK海力士的HBM換成其他記憶體，AI系統就可能無法正常運作。曾經的外圍組件（HBM）如今已成為核心組件。」

OpenAI 2023年推出Chat GPT後，全球進入AI浪潮。人工智能的蓬勃發展推動了SK海力士市值的快速成長，其市值在今年5月突破了1萬億美元（約7.8萬億港元）大關。

7月10日，SK海力士在美國納斯達克交易所上市，籌集了265億美元（約2,080億元），創下外國企業在美上市的融資紀錄。

韓國GDP，基本都是由三星和SK海力士貢獻。（Reuters）

雖然由於投資者對晶片製造商日益高企的估值感到憂慮，其股價在上市後出現下跌，但自2025年初以來，SK海力士在韓國的股價仍上升約10倍。

據《經濟學人》分析，SK海力士成功的部分原因在於其靈敏度。在2010年代初期，SK海力士一直處於三星的陰影之下，三星佔據約40%的傳統記憶體市場份額（而SK海力士的份額約為25%）。作為行業內的次名，SK海力士開始尋求超越競爭對手的方法。正如其2013年至2018年擔任行政總裁的朴成昱回憶，當時，尋找能夠突破晶片尺寸日益縮小所帶來的物理限制的新方法成為了公司研發的重點。

2008年，機會降臨。當時，美國企業AMD（當時也在奮力追趕英特爾）委託SK海力士為其圖形處理器（GPU）開發一種新型堆疊式記憶體晶片。這對搭檔過往曾合作開發一款圖形記憶體晶片，並取得巨大成功。雖然2013年推出的HBM早期試驗版價格過高，令客戶望而卻步，但它證明了垂直堆疊記憶體晶片可以顯著提升運算速度。

企業文化發揮重要作用

SK海力士在行內主要競爭對手的失誤也為HBM的發展提供助力。 2019年，三星縮減了HBM團隊的規模，轉而投資其他類型的晶片。那些仍相信這項技術的工程師紛紛跳槽到SK海力士。此外，一群因產品延期交付而苦苦掙扎的英特爾工程師也在此時投奔SK海力士。

2026年6月30日，韓國光州，SK海力士攤位上展示其HBM4E（高頻寬記憶體4增強型）儲存晶片。（Reuters）

企業文化也發揮了重要作用。三星以殘酷的精英制度獎勵內部競爭而聞名。而SK海力士則提倡協作。其前人事部門主管認為，公司內部對如何實踐技術，例如頻繁的一對一溝通，讓員工能夠暢所欲言、分享訊息，這與三星內部階級分明、各自為政的工作環境截然不同。

SK海力士大力鼓勵工程師進行各種嘗試，失敗的項目會轉化為「失敗案例研究」。這催生了諸如「大規模回流成型底部填充」之類的創新技術，該技術透過用成型液體填充堆疊晶片之間的空隙來封裝晶片，從而幫助散熱。憑藉這些技術，SK海力士在2022年搶先一步，推出了第四代HBM3產品，成為英偉達的獨家尖端內存供應商。

2026年6月30日，韓國光州，SK海力士攤位上展示其HBM4E（高頻寬記憶體4增強型）儲存晶片。（Reuters）

2024年9月26日，SK海力士宣布已開始量產全球首款12層堆疊式高頻款記憶體（HBM）晶片。2026年首季，三星電子與SK海力士佔全球HBM市占率95%，其中SK海力士手握全球市佔率近60%。SK海力士旗下的HBM3和HBM3E已被搶購一空，他們正在快速開發下一代HBM4。

然而，近年強勢崛起的SK海力士仍面臨諸多挑戰。在過去持續擴張的時期，它從未像現在這樣處於行業領導者的地位。主要對手三星和美光正奮力追趕；兩間公司都將為英偉達即將推出的Vera Rubin伺服器機架供應部分HBM，而三星也試圖重奪其在傳統記憶體領域的領導地位。