韓股大時代｜借錢重注SK海力士終爆倉　韓散戶據報斬傷薦股KOL

近期韓國股市走勢可以用「一瀉千里」來形容，以周四（16日）收市價6820點計算，已計高位累計下跌27.3%。觸發近期股市的原因，與投資者熱衷於投資SK海力士及三星電子的槓桿ETF產品有關。加上當地股市較多散戶參與，同時散戶多開設「孖展」倉，進一步加劇市況波動，投資者因而受損失。更有韓國傳媒報道，有投資者懷疑因SK海力士爆倉蒙受損失，而持刀襲擊有份推薦該股的網紅。



據韓國《韓鮮日報》報道，在周一（13日）釜山南區一棟商業大樓內發生傷人案件。當地警方指，受害人長期在網上發布股市分析及個股推薦，擁有大量粉絲，早前曾多次高調推薦SK海力士，並預測股價會大幅上升。該名20多歲的男性疑犯是其YouTube頻道粉絲，據報早前完全依照網紅建議，傾盡積蓄重倉SK海力士並加大槓桿，惟其後SK海力士股價急跌，令其遭受巨額虧損並背負債務。

韓警方迅速拘捕疑犯

疑犯其後查出該網紅的辦公室地址並上門行兇，造成對方面部及身體多處受傷。警方接報後不足兩小時在附近旅館將疑犯拘捕，並以殺人未遂罪名緊急拘留。受害人送院後已脫離生命危險。

韓國社交媒體充斥投資者留言，批評股市已淪為恐慌、投機及賭博市場，亦有人指出槓桿產品把波動放大。（Getty Images）

SK海力士股價於周一大跌逾15%。因當地券商發表報告，預測公司在今年第二季盈利預測為60.4萬韓圜，較市場普遍預期的金額低8%。

韓國社交媒體其後充斥投資者留言，批評股市已淪為恐慌、投機及賭博市場，亦有人指出槓桿產品把波動放大。一個月前，仍有韓國散戶形容今年是「人生中最夢幻的夏天」，惟短短數周後，已有投資者稱投入全部積蓄後爆倉，甚至連下周房租也難以支付。

韓國GDP，基本都是由三星和SK海力士貢獻。（Reuters）

值得注意的是，據韓國金融監督院等機構資料，今年首5個月，韓國養老儲蓄保險解約數量按年增長62.7%，基金贖回規模按年激增146.1%，大量原本用於養老及長期投資的資金流入股市。韓國五大商業銀行上半年已消耗全年家庭貸款額度逾85%，其中信用貸款增長的重要原因之一，被指是居民「借錢炒股」。

圖為2026年6月11日，一部手機屏幕顯示SK海力士標誌。（Reuters）

另有數據顯示，近期投資者的槓桿已略為縮減。截至2026年7月15日，韓國股市融資餘額為34.37萬億韓圜（佔總市值的比例為0.53%），較峰值38.63萬億韓圜（佔總市值的比例約0.54%），減少了4.26萬億韓圜，較峰值下降11.03%。

政府出手去槓桿

總統李在明周四（16日）在與政府高層舉行的政策會議上也表示，當地股市相當不穩定。他又承認最近槓桿ETF引發了爭議，並敦促金融監督院和韓國交易所的負責人迅速解決問題，制定後續應對措施。當地金融服務委員會周四將槓桿型ETF交易的最低保證金要求（即現金最低帳戶餘額）從1,000萬韓元提高至3,000萬韓元（折合約15.9萬港元），預計於8月5日實施。