Labubu母企泡泡瑪特獲中國巴菲特力撐　段永平揚言十年不減持

有「中國巴菲特」之稱的內地投資者段永平近日大談其持倉組合。他表示剛開始買入泡泡瑪特（9992），料十年內大機會不會出售。

翻查資料顯示，段永平早前再度增持泡泡瑪特，持股升至7.65%，已成為僅次於泡泡瑪特創辦人王寧的第二大股東。



據港交所（0388）權益披露顯示，截至7月6日，段永平持有1.018億股或7.65%泡泡瑪特股份，按今日（23日）收市價計算，其手上持股總值164.9億元。

資深投資者段永平。

段永平對泡泡瑪特取態有明顯轉變

段永平過去對泡泡瑪特的態度在今年發生了戲劇性轉變。2025年泡泡瑪特行情走強時，段永平曾坦言「無法理解其商業模式」、明確不予布局。在去年三﹑四季度公司交出亮眼財報後，他改變觀點。

泡泡瑪特城市樂園POP LAND（百度百科）

段永平於今年4月正式建倉

4月，段永平透過沽出看跌期權，正式建倉；5月在社交平台透露，全線清倉中國神華（1088），把兌現資金悉數投向泡泡瑪特。市場亦將此舉概括為「賣煤換娃」。

2026年7月10日，蘋果公司起訴OpenAI及兩名前員工，指控對方通過前員工系統性竊取蘋果的商業機密。（Reuters）

暫無意增持蘋果

段永平又稱，自己的蘋果持倉獲利較多，近期因賣出蘋果認購期權而被迫賣出了一些，並將資金轉入美國短期國債，雖然目前蘋果股價較當時被賣出的行使價還要低少許，但以目前價位而言，未有計劃再次買入。

他又提到，數日前已賣出美光的認沽期權，未來數日亦會賣出SpaceX﹑Tesla及Palantir認沽期權，認為AI趨勢是不可忽視，正努力理解相關產業。

巴郡（Berkshire Hathaway）行政總裁阿貝爾2026年5月2日出席股東大會（Reuters）

他表示，希望增加Alphabet持股，並尋求機會加倉巴郡。同時，維持Nvidia（英偉達）的持倉規模，具體操作是當之前賣出的認沽期權到期後，會繼續透過賣出新的認沽期權來進行滾動操作。