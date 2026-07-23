Google遭歐盟罰款10億美元　涉違反數位市場法　濫用市場支配地位

Google因為違返歐洲「數位市場法」（DMA），濫用市場支配地位，在搜尋服務及Google Play應用程式商店限制競爭，並宣布祭出總額8.9億歐元（約10億美元）的罰款，並要求Google在60天內完成改善，否則將面臨進一步裁罰。



受到消息拖累，加上在上季公司自由現金流由轉負，Google母公司Alphabet盤前跌4%，報327.81美元。



歐盟委員會指出，Google因違反歐盟規則被處以總計8.9億歐元（約10.2億美元）的罰款。

2021年11月17日，美國Alphabet旗下公司Google的標誌於紐約市曼哈頓出現。（Reuters）

搜尋引擎優先推薦自家服務

歐盟指出，Google利用搜尋引擎優先推薦自家服務，使競爭對手處於不利地位，所以決定對其搜尋業務開罰4.6億歐元；此外，Google也限制應用程式開發商引導消費者前往Play Store以外的平台購買服務或內容，因而再被歐盟處罰4.3億歐元。

有60日時間改善

歐盟委員會週四表示，Google在其廣泛使用的搜尋引擎上偏袒自家服務，並對應用開發者施加限制，阻止他們自由引導用戶跳轉至Play Store以外的其他服務。

Google全球事務總裁肯特·沃克表示：「歐盟科技法規的實施，正持續破壞日常產品。為了遵守規定，我們不得不取消歐洲人喜愛的即時搜索功能——例如即時價格查詢以及酒店、航班和餐廳的直接預訂服務，並削弱Google Play上的安全保護措施。」