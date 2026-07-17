Google Maps暗中微調2%用家行駛路線　無繞路下全城交通奇蹟改善

沃頓商學院教授Ethan Mollick在社交平台發布一條推文引起熱議：Google偷偷調整了2% Google Maps用家的路線，沒讓他們繞遠路，只是換成一條同樣快、卻躲開擁堵的道。結果受益的遠不止那2%的司機，整座城市所有開車的人速度都上去了，油耗還降了。



據了解，這項研究由Google Research團隊完成，論文於6月16日發表於《自然．城市》（Nature Cities）期刊，標題為「通過導航應用干預開展城市擁堵緩解實驗」。

研究團隊在美國10個主要城市的約100個高度擁堵路段開展了大規模實證實驗，核心思路是「協同導航」——不改變所有用家的路線，只將不到2%的行程引導至替代路線，避開擁堵瓶頸。

研究顯示微調2%用家路線可緩解全城擁堵▼▼▼

關鍵在於，這2%的用家並沒有被犧牲。系統為他們選擇的替代路線在時間上與原路線相當，不會讓這些人多花時間，只是換了一條同樣快但沒那麼擁擠的路，而就是這微小的分流，產生了蝴蝶效應般的全局改善。

實驗結果顯示，當少量車輛從擁堵路段分流後，瓶頸路段的車流密度下降，通行效率提升，整條道路的通行速度隨之提高。

這種改善不僅惠及使用Google Maps的司機，也惠及所有在路上行駛的車輛，包括不用導航的人。最終效果是：全城平均車速提升，總油耗和碳排放雙雙下降。

這種改善不僅惠及使用Google Maps的司機，也惠及所有在路上行駛的車輛。（Unsplash@Dan Gold）

論文指出，這是首個利用導航平台改善交通狀況的大規模真實世界實驗。此前關於交通擁堵緩解的研究多基於電腦模擬，而這次實驗直接在真實城市路網上運行，數據來自Google Maps的實時交通系統。

這項研究的意義在於證明了一個反直覺的結論：緩解城市擁堵不需要讓所有人改變行為，只需讓極少數人微調路線，就能通過系統效應讓整體交通效率顯著提升。

導航App不再只是為個人規劃最優路線的工具，而是可以主動干預和優化城市交通流的「隱形調度員」。

Google偷偷調整了2% Google Maps用家的路線，沒讓他們繞遠路，只是換成一條同樣快、卻躲開擁堵的道。（示意圖，Pexels@Nathan J Hilton）

當然，這套方案的前提是，導航平台擁有足夠大的用家基數和實時數據能力。目前全球能做到這一點的，Google Maps是少數之一。對於內地的高德、百度等導航平台而言，理論上同樣適用。

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