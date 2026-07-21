歐盟要求開放AI助手權限　蘋果和Google拒絕：有信息安全隱患

誰能成為手機裡的默認人工智能（AI）助手，正成為歐盟和美國科技巨頭之間的新爭議焦點。



歐盟要求Google（谷歌）和蘋果進一步開放手機操作系統，讓其他AI助手也能像Gemini和Siri一樣調用應用、執行任務。兩家公司則警告，這樣做或讓使用者的私人數據面臨更大風險。

美媒報道，目前蘋果和Google掌控著全球約50億部活躍的iPhone和安卓手機，因此在AI競爭中本來就有優勢。隨着AI助手不再只是回答問題，而是開始幫使用者發信息、預約服務和操作應用，誰掌握手機系統入口，誰就更容易主導市場。

2025年4月23日，法國巴黎，圖為一間蘋果商店內的蘋果公司標誌。（Reuters）

歐盟委員會根據《數位市場法》（DMA）要求，谷歌最遲在2027年7月前，擴大協力廠商AI助手在安卓系統中的許可權。未來，歐盟使用者應能用語音喚起其他AI助手，並允許它們像Gemini一樣操作手機應用。

歐盟也要求Google從明年1月起，向其他搜尋引擎和AI聊天機器人分享部分搜索數據，讓競爭對手能提供接近Google搜索的服務。歐盟約有4億2700萬部iPhone和安卓手機會受到這些規定影響。

歐盟認為，這些新措施有助於打破蘋果和Google對手機入口的控制，讓AI企業有更公平的競爭環境。ChatGPT目前已安裝在約三成歐盟智能手機上。如果手機系統進一步開放，OpenAI等企業可能會受益更多。

Google反對這些規定，指若協力廠商AI助手能讀取信息、控制應用、使用螢幕和麥克風等敏感權限，或威脅使用者隱私和設備安全。Google還警告，分享搜索數據可能泄露商業機密，甚至帶來國家安全風險。

這張攝於2025年5月13日的設計圖片中，可以在一個鍵盤上看到新的谷歌（Google）標誌。（Reuters）

蘋果也提出類似擔憂，並宣布不會在歐盟推出新版Siri AI助手。蘋果說，歐盟規定或迫使公司讓其他虛擬助手直接接觸使用者的私人數據。

歐盟委員會回應稱，被列為「守門人」的大型科企，仍能設置適當的隱私、安全和系統完整性保護措施。

隱私專家認為，蘋果和Google的擔憂並不是完全沒有道理。如果缺乏嚴格限制，外部AI服務可能讀取使用者的信息、位置、螢幕內容和麥克風資料；一旦AI誤解指令或系統出錯，也可能執行用戶並未授權的操作。

不過，也有專家質疑，科技巨頭是否是在借隱私之名維護其市場優勢。

美國電子隱私信息中心高級法律顧問施羅德（Calli Schroeder）說，外界應謹慎看待科企的說法，也要檢視它們是否只有在自身利益受到影響時，才特別強調隱私問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

