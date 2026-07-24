中證監再開座談會︰依法嚴查違規行為　引導中長期資金增入市規模

中國證監會近期連番座談會外，於周四（23日）再度開會，強調綜合施策全力維護市場平穩運行，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例，加強應對全球市場波動和風險跨境傳導的政策儲備。



中證監官網發布新聞稿引述周四召開的「黨的建設暨監管工作座談會」稱，目前百年變局加速演進，地緣政治衝突持續，全球金融市場聯動共振風險上升。

綜合施策提升市場韌性

同時，新一輪科技革命和產業變革加速突破，宏觀政策面、基本面、資金面等方面的積極因素不斷積聚，資本市場改革效應持續顯現，市場整體具備較好的配置價值。

中證監表示，將綜合施策全力維護市場平穩運行，提升資本市場韌性。

更加精準有效實施逆周期調節，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例，加強應對全球市場波動和風險跨境傳導的政策儲備，築牢防範外部風險衝擊的防波堤。

加強對新型業務監管

堅持打大打惡打重點，提高監管執法質效，依法嚴查嚴處財務造假、內幕交易、操縱市場等違法違規行為，加強新型業務監管，推進人工智能在監管中的應用。

當局又指出，扶優限劣促進上市公司造優造強。進一步夯實財務造假綜合懲防體系，更大力度推動上市公司規範治理，持續釋放併購重組活力，推出更多典型案例。

加快落實推動基金公司規範發展的一籃子措施，盡快出台期貨公司監管辦法，大力促進私募基金規範健康發展。

落實擭融資綜合改革各項措施

此外，還要深化改革提升制度包容性適應性。落實落細投融資綜合改革各項措施，更好發揮股票、基金、債券、期貨市場功能。

防微杜漸守牢重點領域風險底線。堅決維護資本市場金融基礎設施安全穩定，着力防範化解融資平台、房地產相關債券違約風險。穩妥有序深化資本市場雙向開放，進一步加強跨境監管合作。

在經歷上半年由人工智能概念驅動的強勁上漲後，中國股市科技股近日劇烈回調，市場對估值和流動性的擔憂隨之加深；中國監管層、國有資本運營平台以及上市公司紛紛出手穩市，從座談會到增持回購潮一套組合拳正試圖穩定市場預期。