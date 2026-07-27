AI熱潮帶動　內地集成電路製造業上半年利潤激增近26倍｜中國經濟

國家統計局公布今年首6個月，全國規模以上工業企業利潤增長18.7%。若單計今年6月，全國規模以上工業企業利潤按年增長15.1%。



國家統計局工業司首席統計師於衛寧解讀數據表示，上半年，在工業生產穩定增長、工業品價格持續回升的背景下，規模以上工業企業營業收入按年增長6.5%，較一季度加快1.5個百分點。營業收入加快增長，帶動規模以上工業企業利潤拱年增長18.7%，較一季度加快3.2個百分點。從三大門類看，採礦業、製造業利潤分別增長33.5%、20.1%，較一季度分別加快17.3個、1.0個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降4.2%。

電子行業利潤明顯增長

衛寧表示，上半年電子相關行業利潤高速增長。上半年，人工智能與各領域加速融合，算力需求大幅增長，推動電子行業利潤按年增長96.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.5個百分點，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。其中，服務器、高性能工作站相關領域中，計算機整機制造、計算機外圍設備製造行業利潤分別增長689.3%、305.8%；電子器件製造領域中，集成電路製造、半導體分立器件製造行業利潤增長2,579.5%、31.2%；電子元件及電子專用材料製造領域中，電子專用材料製造、電子電路製造行業利潤增長209.7%、26.9%。

上半年集成電路製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長2,579.5%及31.2%。(Reuters)

新動能行業快速增長

衛寧又表示，新動能高速發展帶動相關行業利潤明顯增長。上半年，新動能相關產業快速發展，帶動相關行業利潤增長較快。其中，非金屬材料相關行業中，再生橡膠製造、石墨及碳素製品製造行業利潤增長133.3%、61.0%；金屬材料相關行業中，鋁冶煉、銅冶煉行業利潤增長117.1%、53.9%；數據中心內部交互連接相關行業中，光纖製造、光纜製造行業利潤增長410.4%、39.8%；設備製造相關行業中，增材製造裝備製造、半導體器件專用設備製造行業利潤增長55.4%、18.7%。