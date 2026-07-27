貝恩資本已清倉！　SK海力士成前「日本一」企業鎧俠第二大股東

隨著鎧俠前最大股東貝恩資本出售大量持股，SK海力士實際上已成為該日本記憶體生產商第二大股東。



有觀察人士預測，鑒於目前躍居第一大股東的東芝也在持續減持，SK海力士未來可能最終成為鎧俠最大股東。

KIOXIA鎧俠旗下產品。

貝恩沽清鎧俠股份套現2.5萬億日圓

貝恩資本此前表示，其已於上月通過大額持股報告等披露方式出售了大部分鎧俠股份，套現約2.5萬億日圓（約22萬億韓圜）。2018年，貝恩資本通過四家特殊目的公司（SPC）收購了東芝存儲（現鎧俠）55%的股份。

隨著貝恩資本出售股份，持有鎧俠15%股份的東芝成為最大股東。而目前第二大股東是一家由SK海力士實際控制的特殊目的公司，持股比例為14%。不過，SK海力士尚未將其可轉換債券（CB）轉換為股票，因此若要成為擁有實際表決權的股東，仍需通過多個國家的反壟斷審查。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士的高層出席在納斯達克上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

早前鎧俠股價曾高見11.27萬日圓，並成為當地市值最大上市公司。不過受到投資者對全球AI投資陷入泡沫的憂慮，股價已「腰斬」。最新報5.312萬日圓，市值縮至29.08萬億日圓。

美韓企業半導體層面合作規模達9500億美元

另一方面，韓國總統府青瓦台25日表示，以三藩市人工智慧峰會為契機，韓國企業與全球科技巨頭達成總規模9,500億美元的半導體合作。

具體來看，三星電子與博通簽署諒解備忘錄，雙方將在未來五年圍繞價值2,000億美元的高端存儲晶片供應以及AI晶片晶圓代工生產開展合作；SK集團將與英偉達等全球大型科技企業推進總規模達7,500億美元、為期五年的高端存儲晶片長期供應合作。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

但目前來看，大額訂單仍不能挽救韓國股市，韓股綜合指數盤中一度跌近2%，失守6600點，最新報6609點，跌1.2%。分析指出，利好見光死頻現，證明當下全球市場對AI利好已沒有正向回饋。