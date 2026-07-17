財經視野｜日本市值「世一」公司股價火速腰斬！　鎧俠隕落啟示

東京股市今日﹙17日﹚再度上演驚魂一幕！日本存儲晶片巨頭、鎧俠控股（Kioxia）股價暴跌16%，較6月中旬的歷史峰值累計下挫逾50%，總市值蒸發約30萬億日元（約合約1820億美元、1.42萬億港元），市值排名從日本榜首急速滑落至第四位。



資料顯示，6月22日，鎧俠股價衝上112,700日元的高位，超越豐田汽車，登頂日本市值最高企業寶座。惟該股今日﹙17日﹚收報52,110日元，股價腰斬。

值得一提，貝恩資本管理合夥人大衛 · 格羅斯（David Gross）本月8 日證實，貝恩資本已全數出售其在鎧俠的持股，市場預計整體獲利超過 150 億美元，回報率高達驚人的 20 倍，成為私募股權投資史上最亮眼的科技交易案例之一。

今年最高超過600%

AI熱潮的助推，鎧俠今年最高漲幅超過600%，和SK海力士、三星電子、美光、閃迪一樣，屬於是「存儲神話」家庭一員。然而，在6月底觸頂之後，和其他存儲公司一樣，經歷了從極度樂觀到恐慌性拋售的大轉變。

此番拋售的核心驅動力，是市場對AI相關存儲晶片板塊股價漲幅過大的擔憂。

回過頭看，市場賦予鎧俠的定價已隱含了極端樂觀情景—即AI算力投資將持續呈指數級增長，且鎧俠能佔有高端存儲紅利。然而，當股價在短期內透支未來數年的增長預期後，任何邊際利空都足以引發踩踏式出逃。7月以來的連續下跌，正是市場對過高溢價進行修正的殘酷過程。

深層次看，市場擔憂並非空穴來風。存儲晶片行業歷來具有強周期性，當前AI驅動的需求增長，正面臨兩大現實挑戰。

存儲晶片行業歷來具有強周期性，當前AI驅動的需求增長，正面臨兩大現實挑戰。

其一，供給端產能釋放壓力。

隨着全球主要存儲廠商（包括三星、SK海力士及鎧俠自身）在2025-2026年加大資本開支，高端NAND產能逐步爬坡，市場難免會擔憂2026年末至2027年可能出現產能釋放，從而對價格造成影響。

這個就很取決於市場資金自身的判斷，如果市場覺得時間尚早，不用擔憂，那還好，但如果資金突然間覺得，這已經不是時間尚早，而是必須要考慮的事情，那他們的行為有可能在很短的時間內進行180度的轉變。

一般而言，到底是應該擔憂還是來日方長，還需要取決於估值的高低，如果估值已經被推到高位，交易異常擁擠，那鐘擺就有可能偏向擔憂的一方。

尖端微晶片（ASML）

其二，需求端結構性分化。

AI服務器對企業級SSD的需求固然強勁，但消費電子PC、智能手機等傳統應用領域復甦乏力，後者佔存儲晶片整體出貨量的比重也不低。

若消費端持續疲軟，將難以支撐全行業的高景氣度。最後要關心的是，即使腰斬了，是不是就意味着估值泡沫被擠掉了呢？

從估值維度看，即便經歷腰斬，鎧俠當前市盈率仍顯著高於歷史均值及半導體行業長期中樞，前期600%的漲幅使其股價也透支了未來的自由現金流和盈利能力。

進入下半年，存儲晶片市場可能會進入基於業績的投資思維。即投資者不再滿足於概念和訂單預期，而是要求真實的每股收益（EPS）兑現和毛利率持續改善。一旦季度財報顯示營收增速放緩或庫存天數上升，高估值標的境遇可能會大轉變。

此外，日本央行潛在的貨幣政策正常化預期，也令高槓槓運營的科技企業承壓，資金從高貝塔板塊撤出轉向防禦性資產。

短期來看，恐慌情緒可能延續，何時結束是未知數；中期走勢則取決於兩大關鍵變量：一是AI頭部客戶（如雲服務巨頭）的資本開支計劃是否在年底前出現實質性削減；二是鎧俠自身能否通過產品結構升級（如更高層數3D NAND、QLC企業級產品）維持定價權，抵禦行業下行周期。

市值腰斬的鎧俠，未必是價值陷阱，但同樣不是廉價抄底標的。中間或許會有超跌反彈的機會，而且波動範圍可能會很大，但是這需要火中取栗的能力，投資者需要評估自己能力而後動。