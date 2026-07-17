內地版海力士長鑫科技A股IPO反應佳　超購212倍　專家料首掛飆1倍

存儲晶片生產商﹑被視為「內地版海力士」的長鑫科技，從周四（16日）起於內地進行公開招股，市場反應相當理想，據《彭博》引述一份文件指出，即便在啟動回撥機制後，該IPO面向散戶的部分周四仍獲得212倍超額認購，個人投資者提交了940萬筆申購。



長鑫科技是全球第四大DRAM製造商。DRAM晶片支撐從智慧手機到AI伺服器等各類設備。長鑫已成為北京方面在高帶寬內存（AI數據中心的關鍵組件）等領域降低對外國供應商依賴的最大希望。

長鑫存儲位於合肥項目。（網上圖片）

掛牌時市值將達5800億元

這家總部位於合肥的公司以每股8.66元人民幣發行76.9億股，其中包括根據超額配售選擇權發行的10億股，使總募資額達到98億美元，僅次於中國農業銀行（上海﹕601288）於2010年集資100億美元的規模。

這使長鑫科技的初始市值達到5,800億元人民幣，與中國郵儲銀行（上海﹕601658）的市值相當。若按今年預計約1,000億元人民幣淨利潤計算，其估值相當於2026年預期收益的約5.9倍，而市場普遍預期為20倍，這為股價上漲留下了相當大的空間。

專家料首掛日爆升

報道引述Shenzhen Prosperous Capital Co.首席投資官Wang Zhongyuan表示，由於發行倍數較低，這宗IPO 100%會躍升。他稱自己最大的擔憂是，「首日會脫離劇本，推動規模升至極端水平，從而發出中國科技股見頂的信號」。