Nvidia供應商中際旭創據報定價980元　較上周五A股收市價折讓19%

內地光學模組一哥﹑Nvidia供應商之一的中際旭創（3308），據報將以980元定價。



《彭博》引述知情人士透露，中際旭創告知潛在投資者，其534億元（68億美元）香港上市交易的定價將低於指導區間高端。

發行定價與上周五A股收市價折讓19%

報道引述知情人士稱，這家光學模組生產商準備以每股980元的價格發行5,450萬股股票。因討論事項不公開，知情人士要求匿名。

這一價格將低於中際旭創此前設定的1,010元的最高發售價，也較該公司上周五（24日）在深圳的收盤價1,046.51元人民幣折讓19%。

行使超額配售權發行規模增至78億美元

若行使超額配售權，今次發行規模可能增至約78億美元。中際旭創未立即回應置評請求。

該公司擬將所得款項淨額中，約35%分配至光互連產品研發的持續投入；約30%分配至擴充全球產能以支持產品升級路線；約10%分配至提升供應鏈韌性及商業化能力；約15%分配至戰略收購和投資；及約10%分配作營運資金和一般企業用途。

中際旭創引入多名基石投資者，包括淡馬錫、摩根大通、貝萊德、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、周大福企業等，總金額34.5億美元(約270.4億港元)，基石投資者有6個月禁售期。

該股預計7月30日上市。聯席保薦人包括高盛、中金、摩根士丹利及廣發証券。