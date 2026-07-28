財經視野｜1個月蒸發3.7萬億市值　SK海力士難靠業績平反敗局？

韓國晶片生產商SK海力士在短短一個月時間，由投資者的寵兒漸漸失寵，並且蒸發了4,700億美元（約3.68萬億元）市值。據《彭博》報道，這使得SK海力士從全球最熱門的AI概念股之一，變成了投資組合中最大的不確定因素之一。該公司股價較6月的歷史高點下跌了38%，因為市場擔憂持倉過於擁擠以及槓桿引發的波動加劇。在此期間，除SpaceX外，全球沒有任何股票的市值下跌幅度超過SK海力士。



將於周三公布季績

據報道儘管在AI熱潮推動晶片價格上漲的背景下，SK海力士預計將於周三（29日）公佈又一個創紀錄的季度收益，但投資者正變得愈發謹慎。主要的擔憂在於，記憶體晶片成本的上升將迫使客戶減少使用量，並轉而尋求更便宜的替代品。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

百達資產管理香港有限公司（Pictet Asset Management HK Ltd.）多資產業務主管Andy Wong表示﹕「目前的爭論焦點在於，記憶體晶片是否佔據了過大的利潤份額」；該公司的基金在過去幾周已減持了SK海力士的股份。市場正密切關注是否有因素能改變「SK海力士從供應鏈中榨取過多利潤」這一普遍看法。

繼本月稍早發行美國存託憑證（ADR）後，該公司的股價受到了前所未有的關注。此外，與該股掛鉤的槓桿型交易所交易基金（ETF）激增，因其引發了史無前例的市場波動，也吸引了全球目光。

投資者取態日益審慎

得益於該公司在AI高頻寬記憶體（HBM）領域的先發優勢，其股價全年仍有望實現三位數的漲幅。本月的跌幅反映了市場對科技硬體產業的普遍謹慎情緒，因為人們對超大規模雲端服務商（hyperscalers）資本支出的持續性產生了越來越多的懷疑。

韓國GDP，基本都是由三星和SK海力士貢獻。（Reuters）

多家頂級科技公司如Meta Platforms Inc.等將本周內公佈關鍵財報；Meta此前曾計劃出售閒置的AI算力，這一舉動在本月早些時候引發了市場對需求狀況的擔憂。蘋果（Apple Inc.）已發出成本壓力預警，據報道，該公司正尋求獲批向包括長鑫儲存（CXMT Corp.）在內的中國競爭對手購買記憶體晶片。

投資者也等待規模更大的競爭對手﹕三星電子（Samsung Electronics Co.）公佈6月季的完整財報。首爾Must Asset Management的投資組合經理Kim Minji表示，身為全球最大的傳統記憶體晶片製造商，三星電子正在HBM（高頻寬記憶體）領域追趕SK海力士（SK Hynix）。

分析師料業績難成股價動力

報道引述Kim Minji指出，就SK海力士的股價而言，「財報本身不會提供太大的推動力」，並補充稱，投資者關注的重點在於該公司是否會提高包括股票回購在內的股東回報。她說：「更重要的是大型超大規模數據中心運營商（hyperscalers）的財報表現，即它們是否會繼續增加資本支出以及它們預期的需求規模。」

受記憶體晶片產業周期性特徵影響，該股的大幅拋售使其估值更顯低廉。 SK海力士目前的股價處於預期收益的4.4倍水平，較一個月前幾乎減半，且低於同行美光科技（Micron Technology Inc.）6.2倍的市盈率。

市盈率跌至4.4倍

NH Investment & Securities韓國現金股票業務主管Shawn Oh在一份報告中寫道，鑑於極具吸引力的估值以及韓國散戶投資者持續去槓桿的趨勢，SK海力士是一個「極具吸引力的買入標的」。同時，他也指出：「在美國科技股財報季到來之前，我們看到投資者正在削減持倉規模（如果他們尚未處於低倉位狀態的話）。」

2026年6月30日，韓國光州，SK海力士攤位上展示其HBM4E（高頻寬記憶體4增強型）儲存晶片。（Reuters）

在本輪財報季中，許多公司即便交出了亮眼的業績，股價仍遭遇重挫。三星電子在7月7日發布初步獲利報告後股價下跌超過6%，拖累了整個亞洲科技部門的表現。

分析師預計，SK海力士將公佈6月季度的銷售額，該數字將年增兩倍以上，達到約570億美元，同時營業利潤預計將成長六倍。

老虎證券（Tiger Brokers）市場策略師James Ooi表示：「SK海力士的財報可能也會成為衡量全球對AI硬體情緒的試金石。市場預期已處於近乎完美的水平，因此哪怕業績表現稍遜預期，也可能引發劇烈的市場反應。」