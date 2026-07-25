李在明美國三藩市主持AI峰會　黃仁勳與SK海力士達成近4萬億合作

韓國總統李在明7月24日在美國三藩市（San Francisco）主持人工智能峰會、發布《三藩市AI宣言》（San Francisco AI Declaration），全力推進韓國建造全球AI強國的目標。



李在明會上表示：「韓國將成為全球人工智慧供應鏈中的關鍵國家，實現飛躍。」據韓國官員介紹，約150名美、韓科技巨頭高層參加當天峰會，落地多項重磅合作。

韓聯社指，李在明在會前單獨會見英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳、OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）、Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）和博通行政總裁陳福陽（Hock Tan）。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在日本東京參加AI生態系統招待會。（Reuters）

黃仁勳官宣對韓大規模投資合作，包括和SK海力士達成5000億美元（約3.9萬億港元）合作、聯合現代汽車開發豪華自駕車、注資Naver拓展AI服務版圖。同時，英偉達還將與韓國科學技術院協作研發本土大型語言模型，助力韓國搭建自主、完整的AI產業體系。