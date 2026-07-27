SK海力士蟬聯韓國大學生最想就職公司 得票14.2%力壓三星
撰文：官祿倡
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韓國就業網站Incruit於7月27日發布調查報告，指SK海力士因獲得14.2%的選票，在「2026年大學生最想就職的企業」居首，連續兩年領跑，報告分析指，半導體產業發展帶動獎金提高，令大學生更偏好半導體企業。
韓聯社報道，今次調查中，SK海力士、三星電子與韓國美妝巨頭CJ Olive Young名列大學生最想就職的企業排行榜前三位，其中三星電子排名較去年上升一個名次，得票率分別為14.2%、8.0%與6.6%。
調查結果指出，選擇海力士作為最想就職企業的受訪大學生中，有57%的人指出主要理由是「薪水與獎勵制度」；而選擇三星電子作為最想就職企業的受訪大學生中，則有37.2%的人指出主要理由是「薪水與獎勵制度」。
今次調查由 Incruit於6月4日至7月19日展開，針對韓國公平交易委員會指定的20家大型企業集團及其子公司，以及市值最高的150家企業，面向全韓國隨機抽樣的1,811名大學生進行調查。
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