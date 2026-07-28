聯儲局議息｜城堡證券提異見　料今次會議將出其不意加息0.25厘

美國聯儲局將於本周議息，目前市場人士預期，屆時當局加息機會約40%。城堡證券（Citadel Securities）預計，當局或在今次議息會議出其不意地加息，藉以加強主席沃什（Kevin Warsh）在抗通脹之戰中的公信力。



城堡證券宏觀策略主管Frank Flight指，若聯儲局周三加息0.25厘，可以強化沃什反覆作出的恢復物價穩定承諾，同時也表明聯儲局不再依賴提前發出每一項政策信號。

Frank Flight指出﹕「市場可能再次低估了聯儲局鷹派轉向的程度，本周加息既可以堅決徹底地終結前瞻指引時代，又能凸顯聯儲局的獨立性。」

2025年11月14日，美國華盛頓，聯儲局辦公大樓仍在進行裝修。（Reuters）

Frank Flight又認為，本周加息的影響會遠大於等到9月，因那將重塑市場對聯儲局如何應對通脹的預期。

若7月加息可降未來加息幅度

他續稱，除支持聯儲局抗通脹的公信力之外，出其不意的加息還可在通脹更為根深蒂固之前，影響企業的定價決策和就業者的薪資訴求，從而有望降低未來加息的幅度。

雖然城堡證券分析師預期，當局或會在今次議息會議加息，但是總統特朗普卻再次指出，美國利率應處於全球最低水平。他還提到，成本正在迅速下降。

2026年7月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪密歇根根州，於通用汽車（General Motors）的試驗場發表講話。 （Reuters）

另一方面，《彭博》日前報道，中東緊張局勢再度升高，帶動油價再次勁揚；掩蓋了6月消費者物價指數(CPI)低於預期所帶來的利多。原本這項數據似乎讓官員有更多空間維持利率不變。再加上AI推動的需求激增，及特朗普政府宣布的新關稅措施，聯儲會觀察人士認為，如果官員們再次按兵不動，那麼在7月28日至29日的會議上可能會出現反對意見。

圖為2026年4月16日，美國聯儲局大樓正在施工。（Reuters）

據《彭博》報道，New Century Advisors LLC首席經濟學家Claudia Sahm表示，從聯儲會官員的發言可以很清楚看出，一小群人大概已經準備好開始升息。

即使聯儲會在上個月的會議上連續第四次按兵不動，仍有一些官員認為有升息的理由。該次會議紀錄也顯示，多數官員曾討論幾種可能情境，包括AI需求、中東衝突或關稅影響，導致通膨持續居高不下。幾乎所有參與討論的官員都表示，若出現這些情境，很可能需要進一步升息。