財經視野｜美聯儲本周議息　通脹升溫下進退兩難

聯儲會官員本周召開政策會議時將面臨物價壓力再度升溫的局面，這可能會使他們升息與否成為一項兩方力量勢均力敵、且會引發激烈分歧的決定。



中東緊張局勢再度升高，帶動油價再次勁揚，增加美國通脹升溫壓力。（Reuters）

投資人押注升息機率升至近40%

彭博報道指出，中東緊張局勢再度升高，帶動油價再次勁揚；掩蓋了6月消費者物價指數(CPI)低於預期所帶來的利多。原本這項數據似乎讓官員有更多空間維持利率不變。再加上AI推動的需求激增，及川普政府宣布的新關稅措施，聯儲會觀察人士認為，如果官員們再次按兵不動，那麼在7月28日至29日的會議上可能會出現反對意見。

近幾日，投資人也加大了對該央行在本周會議升息的押注，上周一度將升息機率推高至接近40%。

Vanguard高級投資組合經理Alex Payne向彭博表示，中東衝突顯然正在升溫，就油價而言，從目前水準進一步大幅走高的風險已經增加。市場正在調整對通膨可能因這些地緣政治因素而更加揮之不去的預期。

越來越多政策制定者也開始闡述支持立即或短期內升息的理由。

圖為2026年4月16日，美國聯儲局大樓正在施工。（Reuters）

若出現這些情境 很可能需要進一步升息

達拉斯聯邦儲備銀行行長Lorie Logan本月稍早主張適度升息，理由是她認為通膨並未穩定朝聯準會2%的目標回落。克利夫蘭聯儲行行長Beth Hammack最近也表示，聯儲會雙重使命並不「存在衝突」，相較於就業問題，通貨膨脹目前是更令人擔憂的問題。兩人對本周的利率決議都有投票權，如果聯儲會最後仍然決定維持利率不變，他們可能會投反對票。

據彭博報道，New Century Advisors LLC首席經濟學家Claudia Sahm表示，從聯儲會官員的發言可以很清楚看出，一小群人大概已經準備好開始升息，像是Logan和Hammack。

即使聯儲會在上個月的會議上連續第四次按兵不動，仍有一些官員認為有升息的理由。該次會議紀錄也顯示，多數官員曾討論幾種可能情境，包括AI需求、中東衝突或關稅影響，導致通膨持續居高不下。幾乎所有參與討論的官員都表示，若出現這些情境，很可能需要進一步升息。

自那次會議以來，川普政府宣布，將對加拿大和其他貿易夥伴徵收新關稅；伊朗和美國之間原本脆弱的停火協議也告破裂，強勁的AI投資幾乎沒有放緩的跡象。

聯儲會主席凱文·沃什本月在國會重申了抑制通膨的承諾，並承諾運用央行工具實現物價穩定。不過，他始終不願具體說明將如何運用這些工具，使市場對利率走向仍摸不著頭緒，甚至是短期的前景。