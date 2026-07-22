專家訪談｜通脹壓力持續　嘉信理財：暫未見聯儲局有加息誘因

嘉信理財香港今日（22日）舉行「2026年美國市場年中展望」媒體簡報會，分析美國股市下半年走勢、人工智能（AI）投資週期的發展機遇與潛在風險、通脹持續對市場的影響，以及在新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）領導下的利率前景。同時，該行亦公布旗下「嘉信交易活動指數」（STAX）最新數據，並分享2026年下半年固定收益投資策略。



嘉信理財香港指出，儘管美國經濟仍具韌性，下半年市場整體基調維持正面，但在估值偏高、通脹持續及地緣政治風險等因素影響下，投資者仍需保持審慎，並透過跨地區及跨行業配置分散風險。



嘉信理財香港今日（22日）舉行「2026年美國市場年中展望」媒體簡報會。（張偉賢攝）

通脹仍具黏性 聯儲局短期料維持觀望

嘉信理財香港有限公司高級副總裁兼理財顧問郭明燊表示，美國通脹壓力雖較早前有所緩和，但核心通脹仍維持於偏高水平，加上能源價格再度回升，以及AI相關資本開支持續增加，均令價格壓力未有完全消退。

他指出，踏入2026年下半年，市場最大的關注點之一仍然是通脹走勢。

他表示：「聯儲局目前似乎傾向保持耐性。能源價格上升及人工智能帶動的投資支出，正在推高整體通脹水平。雖然當前經濟基本面仍然穩健，但通脹持續高企、地緣政治緊張局勢，以及政策不確定性，都有可能增加市場波動。」

他續稱，目前利率市場的預期已出現明顯變化。聯邦基金期貨市場對減息的預期較年初有所收斂，而市場甚至開始討論加息的可能性。然而，嘉信認為現階段聯儲局並無足夠誘因進一步加息。

郭明燊表示：「單是通脹維持高企，未必足以促使聯儲局再次收緊貨幣政策。除非未來數月通脹出現新一輪且持續的顯著升勢，否則聯儲局較大機會維持利率不變。」

不過，他提醒，由於沃什剛接任聯儲局主席，市場仍需觀察其政策取向。歷屆聯儲局主席在履新初期普遍會強調維持央行公信力及政策獨立性，因此沃什或會採取較具紀律性及審慎的政策溝通方式，亦可能令利率市場出現較大波動。

嘉信理財香港有限公司高級副總裁兼理財顧問郭明燊表示市場最大的關注點之一仍然是通脹走勢。（張偉賢攝）

企業盈利支撐美股表現 AI板塊繼續領跑

談及美國股市前景，嘉信理財香港有限公司高級副總裁兼理財顧問林長傑表示，美股於2026年上半年表現強勁，主要受惠於企業盈利持續改善，而相關增長速度更超出市場預期。

他指出，市場研究機構目前預計標普500指數今年企業盈利增長約25%，顯著高於年初不足16%的預測水平，顯示企業基本面仍然穩健。

林長傑表示：「企業盈利仍然是推動美股的重要支柱。即使市場估值已處較高水平，只要盈利增長能夠持續，便可為股市提供支持。」

然而，他同時提醒，現時市場估值已反映大量樂觀預期，投資者對企業業績的要求愈來愈高。在高估值、風險溢價收窄以及債券收益率維持高位的環境下，任何業績或經濟數據未如預期，都可能引發市場回調。

至於AI投資主題方面，他認為，人工智能仍然是2026年最重要的市場增長動力之一。

林長傑指出，目前AI相關投資已由晶片及硬件層面，逐步延伸至雲端運算、數據中心建設、電力基建，以及企業應用軟件等領域，形成更完整的投資生態系統。

他表示：「AI投資週期仍處於發展階段，其帶來的增長潛力依然龐大。然而，AI也是當前市場最集中的投資主題之一，相關股份累積升幅顯著。一旦資本開支增速放緩、企業回報未如預期，或融資環境轉趨緊張，市場對相關板塊的評價可能出現調整。」

他建議投資者不宜過度集中於單一AI概念股，而應透過多元化配置，把握產業鏈不同環節的投資機遇。

嘉信理財香港有限公司高級副總裁兼理財顧問林長傑表示AI相關產業增長潛力龐大。（張偉賢攝）

展望下半年AI繼續帶動大市多元化配置抗風險

綜合而言，嘉信理財香港預計，美國經濟於2026年下半年仍將保持溫和增長，企業盈利有望繼續支持股市表現，而AI相關投資週期亦將持續成為市場焦點。然而，在通脹壓力未完全消退、利率政策仍存變數，以及市場估值偏高的背景下，波動性或有所增加。

林長傑建議投資者維持長線投資視角，透過跨資產、跨地區及跨行業的多元化配置，在把握增長機遇的同時管理下行風險。