晶片通脹生產商頭痕！　三星據報擬為內地銷售低階手機用國產DRAM

晶片價格急升，壓縮手機生產商利潤，為減輕相關壓力，廠商尋求內地晶片供應。三星電子（Samsung Electronics）旗下的行動體驗（Mobile eXperience，MX）部門，據報正考慮在內地市場銷售的中低端智能手機，包括熱門的Galaxy A系列，改用內地生產的DRAM記憶體芯片，以壓低硬件造價，並趁對手退縮之際奪回有關市場份額。



據韓國科技媒體《Asia Times》引述消息指，由於近期手機零部件成本大幅上漲，對手機業務的毛利率構成沉重壓力，三星希望透過採購成本較低廉的內地征產LPDDR5X記憶體，以達「降本增效」的目的。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

券商降三星MX及網絡部門業績預測

事實上，因記憶體採購成本劇增，多家韓國券商近日紛紛下調三星MX及網絡部門的業績預測，甚至警告第二季或出現虧損。其中，三星證券（Samsung Securities）預計，2027年三星電子MX和網路部門的營業虧損將進一步擴大至15.2萬億韓圜，這將超過DS機構部門在2023年半導體衰退期間記錄的年度赤字14.88萬億韓圜，MX和網路部門2028年虧損更擴至3.23萬億韓圜，料2026年至2028年的赤字共達24.28萬億韓圜。

AI熱潮令傳統行動記憶體供不應求，價格暴漲。OPPO、vivo及榮耀（Honor）等內地品牌，缺少像蘋果或華為等大型品牌溢價能力，難以將高漲的零部件成本完全轉嫁予消費者，陷於「賣愈多、蝕愈多」的困境，早前有傳內地手機出現減產潮，部分廠商的削減幅度高達30%。

在此背景下，採購價格更具競爭力的中國製DRAM，以壓低物料成本，被視為拯救MX部門毛利率的關鍵。不過，三星官方對傳聞回應指「無法確認細節」。