Samsung Galaxy A57／A37登陸香港，三千蚊中階價平玩AI+旗艦配置｜Samsung 於香港發佈全新的中階智能手機 Galaxy A57 5G 與 Galaxy A37 5G，將過往深獲好評的 AI 創新功能完整引入 A 系列，以更親民的價格，享受科技帶來的便利。



（AI生成）

Awesome Intelligence 智能生活

新機核心靈魂在於全新升級的 Awesome Intelligence 技術，配置最新 One UI 8.5 系統的 Galaxy A57 5G 與 A37 5G，令智能助理不單是單純的語音查詢工具，轉化為能實質提升生產力的工作夥伴。其中升級的語音轉錄功能，內置於錄音機程式中，能快速將通話錄音或通話語音信箱的內容轉換為文字，甚至支援即時翻譯。對於時常需要進行會議記錄的用家來說，極大地簡化了繁瑣的整理過程，確保重要細節不再遺漏。

Samsung Galaxy A57 5G

除了語音處理外，提升操作效率的 AI Select 功能同樣亮眼，現在只需長按屏幕旁邊電源鍵，系統便會自動辨識屏幕內容並提供後續操作建議，無需再手動選取文字或圖片。在多重視窗模式下，還能透過簡單的拖放動作，將圖片快速移動至 Samsung Notes 或相片編輯器中。此外，與 Google 合作開發的 Circle to Search 功能在這次也迎來升級，新增了多物件辨識能力，可以一次過搜尋圖像中的多個物件，例如同時搜尋模特兒身上的服裝與配戴的飾品，更加直觀且具效率。

全方位升級三鏡頭

相機表現一直是 A 系列吸引買家的賣點，Galaxy A57 5G 與 A37 5G 同樣搭載多功能後置三鏡頭系統，主鏡頭達 5,000 萬像素並具備光學防震技術。針對中階手機較難克服的低光拍攝環境，這次兩款型號均配備升級版的黑夜亮攝功能。透過改良的圖像訊號處理器，手機能在低光條件下捕捉到更明亮、更清晰的影像，有效減少雜訊。特別是作為主打的 Galaxy A57 5G，其圖像處理技術能更精細地銳化細節，不論是繁華的都市夜景或是昏暗室內的聚會，都能呈現豐富的對比度與自然的色彩。

Samsung Galaxy A37 5G

新機利用 AI 技術增強主體辨識與場景優化，能精準保留自然膚色並創造清晰的背景分離效果。針對團體合照，Galaxy A57 5G 特別支援最佳臉部表情功能，能在連續拍攝中確保每個人都呈現出最完美的表情。此外，深受用戶喜愛的物件橡皮擦功能在這次也得到了提升，在移除背景路人或雜物時，生成的填補效果更加自然，幾乎看不出修補痕跡。對於影片創作者，Galaxy A57 5G 更加入自動剪輯功能，大幅降低了影片剪輯的門檻。

6.9mm 極纖薄機身內藏 5000mAh 長續航電池

在外觀設計及性能方面，Galaxy A57 5G 實現了纖薄美學與穩定輸出的平衡。機身厚度僅為 6.9 mm，配備 6.7 吋 Infinity-O Super AMOLED+ 全屏幕顯示器，並支援 120Hz 高刷新率，帶來極致流暢的視覺體驗。為了確保長時間高效運作，機身內部增大了 13% 的 Vapor Chamber 冷卻系統，能有效散發在進行高負載遊戲或 4K 錄影時產生的熱量，維持系統穩定。A57 5G 搭載了 4nm 工藝的 Exynos 1680 處理器，配合高達 12GB 的隨機記憶體，足以應對多工處理的需求。

電力續航方面，兩款型號均內置 5,000 mAh 大容量電池，官方指可以支援長達兩天的正常使用。同時支援超快速充電 2.0 技術，只需 30 分鐘即可將電量補足至 60%，讓用家不再為電量焦慮。而在耐用度上，這次 A 系列全線具備 IP68 抗水防塵等級，並採用 Gorilla Glass Victus+ 強化玻璃，無論是面對突如其來的雨水或是日常的小意外，都能提供可靠的保護。

另外，今次再次重申其長期支援承諾，Galaxy A57 5G 與 A37 5G 將提供多達 6 代的 Android 作業系統與 One UI 升級，並享有長達 6 年的安全性更新。這在同價位的中階手機市場中屬罕見的規格，確保裝置在多年後仍能運行最新的軟體功能並具備防禦新型漏洞的能力。

這兩款手機 4 月 10 日正式發售，而 4 月 2 日至 9 日期間則提供早鳥優惠，對於追求高性價比且希望體驗最新 AI 科技的用家而言，無疑值得關注的選擇。