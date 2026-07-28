京東續掃英國物業　購倫敦甲廈　為歐洲總部

京東集團（9618）繼續在海外收購項目。BlueFive Private Wealth及General Projects日前表示，已完成出售位於英國倫敦Brook Green項目「Systems」予京東，該物業面積約12.7萬方呎，為甲級寫字樓，惟未有披露作價。有關物業將成為京東歐洲總部。



BlueFive表示，該物業於1936年建造，擁有近百年歷史，曾是英國食品企業J. Lyons & Co及EMI Records的總部。有關物業已在今年6月進行翻新，總開發價值約 1.47 億英鎊。

去年斥3700萬英鎊購西敏物業

京東發言人稱，此次收購體現對英國市場長期承諾和持續投資。今年3月於當地推出面向歐洲市場的線上零售業務Joybuy，也是持續發展英國市場重要舉措。

資料顯示，近年京東不時在英國購入物業，包括去年4月以3,700萬英鎊於倫敦西敏（Westminster）買入一棟寫字樓物業，去年底再買入位於東米德蘭茲（East Midlands）一座物流園區等，未來開發完成後，可提供約 90.9萬方尺物流空間。

近兩年，京東積極拓展海外業務，其旗下線上零售平台Joybuy已在歐洲部分國家試運營。（視覺中國）

京東在港購入多個物業

另一方面，京東亦在港收購多個項目，當中包括合共斥資10.3億元，收購灣仔酒店，以及油麻地酒店。公司亦在去年12月以35億元，購入中國建設銀行大度50%權益，平均呎價约為每平方呎31,300元。