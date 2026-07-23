灣仔218 Apartment酒店2.8億沽　京東接貨呼聲高　料改作學生宿舍

學生宿舍投資熱潮下，內地電商巨頭京東集團（9618）繼早前購入油麻地全幢酒店後，市傳再斥2.8億元掃入灣仔軒尼詩道全幢酒店，涉及59間房，料改裝發展學生宿舍。



市場消息透露，灣仔軒尼詩道218號「218 Apartment」新近錄得成交，地盤面積約2,180平方呎，總樓面面積約32,695平方呎。該物業現作酒店用途，6至27樓提供59間房，每房面積約370至460平方呎。項目亦提供服務式公寓，月租逾兩萬元起。

灣仔全幢酒店約2.8億估 市傳京東集團接貨

市場消息指，該物業最新以約2.8億元成交，呎價約8,564元，每間客房造價約475萬元。而新買家以京東集團呼聲最高，料購入酒店改裝作學生宿舍。

至於，該物業原為商廈用途，由內地企業首開集團早於2007年斥1.78億元購入，其後翻新並改裝成酒店，持有至今作收租用途。

灣仔軒尼詩道218號「218 Apartment」。（資料圖片）

上月斥7.5億購油麻地酒店

實則，京東集團並不乏購入酒店物業，同樣發展學生宿舍。其於上月以7.5億元買入油麻地上海街268號的海景絲麗酒店。物業原為酒店用途，目前該酒店的客房正轉換為用作學生宿舍的單位，預期全面轉換即將於2026年下半年完成。

除此之外，京東去年底時以35億元，向麗新發展（0488）收購中環干諾道中3號中國建設銀行大廈50%權益，平均呎價约為每平方呎31,300元。

油麻地香港海景絲麗酒店。（廖雁雄攝）

內地電商巨頭京東集團。

內地電商巨頭京東集團。

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