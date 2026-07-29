韓股大時代｜海力士2倍(7709)將止瀉？　KOSPI續挫　韓政府擬出招

晶片股繼續下挫，拖累韓國KOSPI指數曾見日內低位低見5637點，最新報5664點，跌幅近6%。面對當地股市持續下滑，韓國政府表示內部正研究穩定市場措施。



兩大龍頭股﹕SK海力士及三星電子再次受到投資者拋售。其中SK海力士受到上季業績不及預期拖累，大跌9.35%，最新報140.5萬韓圜，若與歷史高位298.7萬韓圜相比，跌幅達53%。

至於三星電子最新報20.7萬韓圜，跌5.9%。

韓股下瀉亦累及在港掛牌的個股槓桿產品表現，其中XL二南方海力士（7709）最新報29.46元，再挫22.5%。

隨著韓國股市跌勢仍未喘定，在月內累計跌幅達35%，並且多次觸發熔斷機制，為穩定市況，政府考慮出招。

韓股月內累瀉35%

財政部長具潤哲周三表示，政府正在內部研究穩定國內股票市場的措施。他在國會發言時表示，進一步調整單檔股票槓桿ETF的相關規定以應對市場波動是有可能的。

近期韓股大跌，除了美股半導體帶崩、AI產業估值重構等諸多外部利空外，槓桿資金集中踩踏、監管密集收緊政策成為內生導火索。

散戶以槓桿參與投資放大波幅

本輪暴跌的最大推手，是韓國散戶瘋狂的個股槓桿交易模式。

此前市場熱炒三星電子、SK海力士兩大半導體龍頭，單一股票槓桿ETF成為散戶投機主戰場，場內槓桿資金氾濫、交易嚴重過熱。

面對失控的槓桿，韓國監管正加碼收緊政策。（Getty Images）

數據顯示，截至7月13日，7月韓國股市累計強制平倉規模高達3,442億韓圜，超120萬個槓桿散戶賬戶觸及保證金追繳線。其中32萬至36萬個賬戶被券商全額強制平倉，部分投資者甚至倒欠券商資金，槓桿風險持續發酵。

隨着風險持續累積，韓國槓桿資金已開啟持續性出逃模式。

面對失控的槓桿，韓國監管正加碼收緊政策。

早在7月16日，韓國金融委員會就出台首輪監管對策，暫停了個股槓桿ETF新品上市、禁止相關營銷宣傳，上調槓桿ETF現金保證金至3,000萬韓圜。

隨後監管再度提速，將原定8月實施的保證金強化新規，提前至7月31日落地。

韓國金融委員會早前宣布，暫停了個股槓桿ETF新品上市、禁止相關營銷宣傳，上調槓桿ETF現金保證金至3,000萬韓圜。

7月28日，韓國監管層再度釋放終極嚴管信號。

金融委員會委員長李億遠公開表態，現有政策若無法降温市場，將推出新一輪追加監管措施。

據悉，核心方案包括嚴控槓桿投資比例，將個人單一股票槓桿投資額限制在總金融投資資產的20%以內，從源頭杜絕散戶重倉賭單一賽道。

事實上當地投資者以高槓桿方式參與股市投資，既引發市場波動之餘，更令到投資者蒙受損失，不少個人投資者的慘烈虧損案例在網路上密集湧現。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士的高層出席在納斯達克上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

45歲上班族Kim某以700萬韓圜起步，投資SK海力士及三星電子單一股票槓桿ETF。每逢股價下跌，他便以「拉低均價有助於反彈回本」為由追加買入，前後共補倉五次，總投入膨脹至3,400萬韓圜，但當前浮虧比例已超過50%。「為了回本一再追買，反而越陷越深，現在既賣不了，也買不了。」他說。

槓桿產品跌幅遠較升幅快

25歲大學生Choi某的遭遇同樣典型。他用兼職積攢的800萬韓圜入市，在半導體股下跌後，又借入生活費貸款追加買入單一股票槓桿ETF，最終帳戶僅剩本金的一半左右。「虧損擴大的速度比盈利時快得多，也殘酷得多。」他說。