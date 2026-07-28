韓股大時代｜KOSPI於黑色星期二狂瀉11%　僅因為槓桿絞肉機開啟？

韓國股市恐慌再起。周二，亞太市場存儲狂瀉，韓國股市盤中幾度熔斷。盤中，韓國綜合股價指數（KOSPI）和創業板（KOSDAQ）兩市相繼觸發程序化交易暫停機制後，交易暫停20分鐘。這是韓國股市今年以來第八次觸發全市場熔斷機制。



韓股較高位累瀉35%

尾盤，韓國綜合指數一度跌超11%跌破6000點，最終收跌10.84%報6023.63點，創3月4日以來最大單日跌幅，且較6月19日的歷史高位回撤35%。

SK海力士股價較高位幾近腰斬

個股中，韓國半導體「雙雄」SK海力士、三星電子的表現尤為慘烈。

SK海力士收跌超14%，較6月高位回撤48%；三星電子跌超13%，較6月高位回撤41%。

三星電子和SK海力士單一股票槓桿ETF當前也已縮水25至30%。

槓桿資金踩踏

今天韓國股市極端暴跌背後，原因很多。

除了美股半導體帶崩、AI產業估值重構等諸多外部利空外，槓桿資金集中踩踏、監管密集收緊政策成為內生導火索。

本輪暴跌的最大推手，是韓國散戶瘋狂的個股槓桿交易模式。

此前市場熱炒三星電子、SK海力士兩大半導體龍頭，單一股票槓桿ETF成為散戶投機主戰場，場內槓桿資金氾濫、交易嚴重過熱。

數據顯示，截至7月13日，7月韓國股市累計強制平倉規模高達3,442億韓圜，超120萬個槓桿散戶賬戶觸及保證金追繳線。其中32萬至36萬個賬戶被券商全額強制平倉，部分投資者甚至倒欠券商資金，槓桿風險持續發酵。

隨着風險持續累積，韓國槓桿資金已開啟持續性出逃模式。

截至7月24日，未償還的保證金貸款餘額降至32.67萬億韓圜，較6月24日的峰值下降超15%。（Getty Images）

保證金餘額已較高峰期下降

韓國金融投資協會數據顯示，截至7月24日，韓國投資者槓桿股票持倉削減至三個月來最低，未償還的保證金貸款餘額降至32.67萬億韓圜，較6月24日的峰值下降超15%。

疊加6月下旬以來韓股大幅回調，市場脆弱性拉滿。

行情一旦波動加劇，極易引發連環踩踏。

今天兩大半導體巨頭暴跌，直接引爆了積壓已久的槓桿風險。

監管加碼

面對失控的槓桿，韓國監管正加碼收緊政策。

早在7月16日，韓國金融委員會就出台首輪監管對策，暫停了個股槓桿ETF新品上市、禁止相關營銷宣傳，上調槓桿ETF現金保證金至3,000萬韓圜。

隨後監管再度提速，將原定8月實施的保證金強化新規，提前至7月31日落地。

7月28日，韓國監管層再度釋放終極嚴管信號。

金融委員會委員長李億遠公開表態，現有政策若無法降温市場，將推出新一輪追加監管措施。

據悉，核心方案包括嚴控槓桿投資比例，將個人單一股票槓桿投資額限制在總金融投資資產的20%以內，從源頭杜絕散戶重倉賭單一賽道。

圖為2026年6月11日，一部手機屏幕顯示SK海力士標誌。（Reuters）

同時，監管擬建立嚴格的投資者准入體系，將期貨模擬交易、定期強制教育、投資經驗門檻引入槓桿ETF交易，全面淨化散戶投機環境。

整體來看，本輪韓國股市暴跌是外部產業利空+內部槓桿崩盤+監管政策收緊的三重共振。

半導體行業格局重構動搖基本面，高槓桿投機資金集中出逃擊穿盤面，而監管從嚴去槓桿的節奏，進一步放大了短期市場波動。

隨着系列嚴監管政策落地、槓桿風險持續出清，當前市場高度關注持續數月的韓股調整行情是否迎來尾聲。