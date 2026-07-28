韓股大時代｜五度補倉三星及海力士槓桿產品　韓散戶輸到懷疑人生

韓股再次大跌，今日（28日）KOSPI指數曾失守6000點，收市報6023點，下瀉近11%。隨著韓股下挫，不少個人投資者的慘烈虧損案例在網路上密集湧現。



45歲上班族Kim某以700萬韓圜起步，投資SK海力士及三星電子單一股票槓桿ETF。每逢股價下跌，他便以「拉低均價有助於反彈回本」為由追加買入，前後共補倉五次，總投入膨脹至3,400萬韓圜，但當前浮虧比例已超過50%。「為了回本一再追買，反而越陷越深，現在既賣不了，也買不了。」他說。

買槓桿產品跌幅遠較升幅快

25歲大學生Choi某的遭遇同樣典型。他用兼職積攢的800萬韓圜入市，在半導體股下跌後，又借入生活費貸款追加買入單一股票槓桿ETF，最終帳戶僅剩本金的一半左右。「虧損擴大的速度比盈利時快得多，也殘酷得多。」他說。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

在職場匿名社區「Blind」上，一位銀行從業者發帖稱，投資組合曾一度增值至70億韓圜，集中持倉三星電子、SK海力士正股及單一股票槓桿ETF後，一個月內縮水至約22億韓元。

廠師買SK海力士槓桿產品損手7400萬韓圜

曾在實盤投資大賽中以750%收益率奪冠的中餐廚師Yeo Kyung-ok亦公開了其SK海力士槓桿ETF帳戶，約1.2億韓圜本金當前估值僅剩4,600萬韓圜，浮虧約7,400萬韓圜，虧損幅度達61.38%。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

上述個案只是冰山一角，早前《韓國經濟新聞》報道，39歲上班族崔先生上月將原本用於置業的約8,000萬韓圜，投資於半導體股和槓桿ETF。然而，由於近期股價暴跌，他出現了約1,800萬韓圜的未實現虧損，「我原本期望獲利，但虧損卻比預期更大」。他感嘆若股價不回升，恐需推遲婚禮。

另一位即將退休的57歲上班族吳先生，提前支取了1.5億韓圜退休儲蓄，重倉三星電子和SK海力士。他表示，目前自己面臨超過3,000萬韓圜的帳面損失，坦言現時每晚看投資新聞，根本無法入睡。

韓國社交媒體充斥投資者留言，批評股市已淪為恐慌、投機及賭博市場，亦有人指出槓桿產品把波動放大。（Getty Images）

據韓國《韓鮮日報》報道，在周一（13日）釜山南區一棟商業大樓內發生傷人案件。當地警方指，受害人長期在網上發布股市分析及個股推薦，擁有大量粉絲，早前曾多次高調推薦SK海力士，並預測股價會大幅上升。該名20多歲的男性疑犯是其YouTube頻道粉絲，據報早前完全依照網紅建議，傾盡積蓄重倉SK海力士並加大槓桿，惟其後SK海力士股價急跌，令其遭受巨額虧損並背負債務。

疑犯其後查出該網紅的辦公室地址並上門行兇，造成對方面部及身體多處受傷。警方接報後不足兩小時在附近旅館將疑犯拘捕，並以殺人未遂罪名緊急拘留。受害人送院後已脫離生命危險。

韓國社交媒體其後充斥投資者留言，批評股市已淪為恐慌、投機及賭博市場，亦有人指出槓桿產品把波動放大。一個月前，仍有韓國散戶形容今年是「人生中最夢幻的夏天」，惟短短數周後，已有投資者稱投入全部積蓄後爆倉，甚至連下周房租也難以支付。