中東戰再起美息必加？　渣打反料今明兩年維持不變　港樓價續上揚

中東戰火再起，市場關注對通脹及美國聯儲局利息政策影響。渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，戰爭起伏存在變數，霍爾木茲海峽關閉但仍有其他途徑可以運出石油，使相關影響有所緩解。油價近日又再回升，但預計年底布蘭特原油將穩定在約80美元水平。



年底布蘭特原油將穩定在約80美元

2025年11月14日，美國華盛頓，聯儲局辦公大樓仍在進行裝修。（Reuters）

同時，目前美國通脹水平高於聯儲局目標，但仍處於回落的方向，而勞動市場穩定，聯儲局新主席沃什不會想減息，也未必會輕易加息，故此預計今明兩年聯儲局均會維持利息政策不變，相較市場目前普遍預期聯儲局將加息一至兩次。

本港方面，在美息維持不變的預期下，本港1個月及3個月港元拆息（hibor），下半年料分別處於2.8%及3%水平。

1個月拆息料維持2.8%水平

至於港樓價近期略有回落，相信與港股表現未如理想及世界盃舉行影響看樓意欲有關，而這兩個因素目前已有所轉變，加上香港經濟包括就業市場維持穩定，內地高才等來港租務及買樓需求持續，都繼續為樓市帶來支持，下半年及明年樓價有望保持升勢，交投繼續暢旺。該行並料本港今年GDP 增幅達4.3%，較去年有所加快。

內地經濟方面，第二季增長放緩明顯，市場關注政府會否加大刺激政策。丁爽表示，內地經濟「冰火兩重天」，出口強勁，但內需疲軟，該行仍維持今年內地GDP增長4.6%的預測。上半年財政支持及地方專項債力度放緩，預計下半年會有較大空間，去加大現有政策投放。而若果GDP增長有放緩至4.5%官方目標區域下限以下風險，可能需要待至第三季尾，出台新的新刺激政策。

內地下半年將加大政策支持經濟力度

而下半年刺激政策將以「財政為主，貨幣為輔」，財政開支提升方面將會明顯，基建投資有望反彈，包括推動重大項目如水電、通訊及物理等網絡投資。而地方專項債發行。貨幣政策方面則會保持流動性，有機會在第三季下調存款準備金率(RRR)25點子，但利率則將保持不變。人民幣兌美元預計第三季末將處於6.75至6.85。