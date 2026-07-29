韓股大時代｜SK海力士再被唱淡　神準韓券商發功　大劈目標價2成

韓國晶片股SK海力士今日 （29日）公布第二季業績，縱使盈利按年增5.5倍，仍遜於市場人士預期，加上全球投資者對人工智能 （AI）投資出現泡沫，觸發股價曾瀉18%，收報140.1萬韓圜，跌9.6%。



曾在韓國綜合指數處於7700點高位時，通過將SK海力士目標價下調至185萬韓圜（當時海力士價格為232.9萬韓圜），從而精準預言韓國綜合指數此後暴跌的韓國本土券商BNK投資證券，今日再度將SK海力士的目標價大幅下調至148萬韓圜。由於在韓國證券界，券商幾乎不可能直接出具明確的「賣出」評級報告，因此下調目標價在實質上就等同於發出了「賣出」呼籲。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

料股價反彈空間有限

BNK投資證券今日發佈針對SK海力士的分析報告稱，SK海力士短期內處於過度下跌狀態，但由於需求放緩持續，反彈空間有限。該行指出：1）SK海力士連續兩個季度業績不及預期；2）儘管需求動能見頂，企業仍推行競爭性擴產：儘管需求增速放緩，晶片製造商們基於長期的樂觀需求預測，仍在接連宣佈大規模的新建與擴產投資，這導致未來發生供給過剩轉折的擔憂急劇增大。此外，在國內行業週期見頂的時點，中國長鑫存儲成功IPO上市，從競爭加劇的角度來看，正在對市場產生負面影響。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士的高層出席在納斯達克上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

料下半年陷需求放緩

該行稱反映需求動能的放緩，該公司股價已暴跌至估值區間的下沿，短期內處於過度下跌的狀態。然而，考慮到各企業的競爭性新建擴產態度短期內很難改變，下半年的需求放緩趨勢預計仍將持續，因此預計股價的反彈幅度也將較為有限。維持「持有」的投資評級，並將目標價從185萬韓圜元下調至148萬韓圜（適用26E P/B 3.1x）。