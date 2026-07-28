財經視野│SK海力士股價極速跌落神壇　到底發生什麼事？

7月28日亞太股市迎來半導體重磅殺跌，行情極度慘烈。南韓股市急挫逾一成，南韓首爾綜合指數收報6023點，挫732點或10.84%，兩大「重磅股」三星電子全日跌13.4%，SK海力士挫14.7%。

更慘的是2倍做多SK海力士、三星電子的相關ETF，在港股上市的2倍做多SK海力士ETF﹙7709﹚也暴瀉近三成。

本輪調整力度十分驚人，短短一兩個月，SK海力士自高點最大回撤逼近40%，市值蒸發超4,700億美元﹙3.66萬億港元﹚。本輪暴跌的情緒導火索，源自隔夜美股半導體的集體走弱。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在日本東京參加AI生態系統招待會。（Reuters）

AI循環融資狂潮走向頂點？

昨晚市場傳出關鍵消息：英偉達不僅與SK集團達成5,000億美元AI合作，還計劃為OpenAI提供2,500億美元融資兜底擔保，從單純受益者降級為整條AI激進負債鏈上的隱性無限責任擔保人。

然而這筆交易在華爾街交易員中引發強烈不安。不少人認為，這將成為AI循環融資狂潮走向頂點的標誌性時刻。受此影響，英偉達CDS價差單日飆升14個基點。英偉達股價也一度重挫5%，市值蒸發約2,500億美元。失守全球市值第一席位。

SK海力士美股ADR破發

該消息也徹底扭轉市場交易邏輯，資金意識到，AI硬件廠商不再是單純穩賺的賣方，還需承擔下游重資產擴張的潛在風險，板塊風險偏好快速降温。

與此同時，上市未滿兩周的SK海力士美股ADR跌破149美元發行價，宣告破發。這隻此前備受全球資金追捧的AI核心資產快速走弱，給跨境機構釋放了明確撤退信號，隔夜恐慌情緒直接傳導至韓國本土現貨市場。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

千億長協訂單「利好變利空」

本輪行情最核心的認知差，是市場熱議的千億長協訂單「利好變利空」。散戶將與英偉達的長期供貨協議視作長期訂單保障、業績兜底利好，但機構解讀卻完全相反，認為這份重磅訂單，本質是利潤天花板：長期協議鎖定了未來數年的出貨量，守住了營收下限，但徹底鎖死了盈利彈性。後續若HBM現貨漲價，公司因合約約束無法賺取現貨溢價；

若行業周期下行，合約價格又難以靈活調整。盈利上行空間被徹底封死，機構因此集體下調SK海力士長期均價預期，原有看多邏輯被瓦解。

需要指出的是，首爾時間7月29日上午9點，SK海力士將發布2026年二季度財報。市場一致預期，公司單季營收可達84.06萬億韓元，營業利潤突破64萬億韓元，單季利潤超越2025年全年利潤，利潤率有望突破75%，再創歷史新高。

業續前集中減倉

但樂觀預期早已被市場消化，多家韓國本土券商給出保守預測，利潤較市場共識偏低8%。資金嚴格遵循「買預期、賣事實」邏輯，在財報落地前集中減倉，規避利好兑現回調風險。

當前市場核心關注點，並非當期亮眼業績，而是HBM4量產進度、全年擴產規劃、2027年行業供需指引，任何偏保守的表態，都將引發新一輪拋壓。

目前市場對SK海力士的估值分歧極大，多空博弈劇烈。從靜態估值看，經過連續暴跌後，公司遠期市盈率回落至個位數，對比全球AI科技股及自身歷史底部區間，估值優勢顯著，好倉明確當前股價處於明顯低估區間。

但淡倉機構並不認可該邏輯，核心觀點十分明確：存儲是典型周期行業，景氣頂峰的低估值大多是估值陷阱。當前超高利潤源於短期HBM供需緊缺，屬於階段性紅利，不具備持續性。2027年行業供給寬鬆後，毛利率將系統性回落，基於當期峰值利潤計算的低估值可能失效。

短期來看，本次二季度財報及電話會，或是SK海力士行情修復的關鍵分水嶺。若管理層明確HBM4放量節奏、收緊擴產計劃，緩解市場對2027年供給過剩的擔憂，股價有望迎來情緒修復；若業績指引偏保守、擴產計劃加碼，市場拋壓或將持續延續。