聯儲局議息｜Fed誓將通脹壓回2%　新債王潑冷水︰未來幾年難達到

美國聯儲局將基準利率維持在3.5厘至3.75厘區間不變，符合市場普遍預期，主席沃什指出，當局將採取必要措施實現2%通脹目標。當局公布議息結果後，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克接受《CNBC》節目訪問時表示，美國公債市場正向聯儲局傳遞明確訊號：若決策官員真的想將通脹降至2%，就不能僅靠強硬表態。直言「如果你們真的想回到2%，我認為就必須加息」。



「要達到2%的目標將需要很長時間，我們在未來幾年內可能都無法達到。」

2026年7月29日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

債息走勢分化反映投資者質疑當局能否兌現承諾

岡拉克指出，會後國債收益率曲線的分化，正反映出投資者對聯儲局能否兌現承諾抱持懷疑態度。他在分析記者會情況時補充，在勞動市場未見憂慮背景下，聯儲局卻選擇按兵不動，若未能以實際加息配合鷹派言論，聯儲局主席沃什的任期恐被貼上無法實現通脹目標的「失敗」標籤。

受聯儲局決議及聲明影響，美債市場出現明顯分化。對貨幣政策最敏感的2年期美債收益率下跌3個基點至4.244厘；相反，反映市場對未來通脹及財政赤字預期的長天期債券收益率則顯著上揚，10年期美債收益率上漲超過7個基點至4.681厘，30年期美債收益率更升至5.213厘，創下2007年以來的最高水平。

圖為2026年4月16日，美國聯儲局大樓正在施工。（Reuters）

岡拉克對此分析道﹕「2年期美國國債今天上漲，是因為市場認為聯儲局正在觀望」，他又指出﹕「而在記者會後長天期債券收益率大幅上升，是因為債市『義警』（Bond Vigilantes）正在警告聯儲局：『如果你真的想讓我們相信你的說辭，你就必須開始實際行動。』」

料年內CPI將續高於3.5%

岡拉克預期，整體消費者物價指數（CPI）在2026年餘下時間將持續高於3.5厘，個人消費支出物價指數（PCE）亦維持在3%以上的中段水平，預計要到2027年3月因基數效應消退才可能稍微回落，聯儲局的抗通脹之路依然漫長。

普徠仕料儲局繼續維持利率不變

普徠仕（T. Rowe Price）美國首席經濟學家Blerina Uruci表示，聯儲局不再提供前瞻指引，將會成為新常態。沃什多次強調，儘管FOMC尚未加息，但債券孳息率已顯著上升，金融狀況亦有所收緊，這等同表示市場至今已代替聯儲局完成了部分收緊政策的工作。然而，單靠沃什的「鷹派」言論，最終不足以確保物價穩定。市場或會以較艱難的方式明白，不再提供前瞻指引，意味即使投資者已充分反映某項政策結果，沃什和FOMC亦不一定會按市場預期行事。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

她指，缺乏前瞻指引容易令市場感到困惑，投資者只能因應每日公布的經濟數據，不斷重新探索合理的政策定價。在通脹、經濟增長及就業市場前景均存在高度不確定性的情況下，這將帶來更大市場波動。目前我們不但身處高度不明朗的宏觀環境，亦尚未完全掌握聯儲局新的政策反應機制，形成雙重不確定性。

她又指，沃什多次談及人工智能如何為未來經濟增長創造條件，言論本質上偏向「鴿派」。人工智能有望大幅擴張經濟的供應能力，惟目前仍難以確定這種轉變何時會真正出現。沃什表示，自6月會議以來，較高孳息率已在替聯儲局發揮收緊金融狀況的作用，這同樣帶有「鴿派」意味。對部分投資者而言，其言論聽起來較像是對最終加息作出力度有限的承諾，而非市場原先預期、明確預示短期內加息的強烈訊號。因此，長年期美國國債遭到大幅拋售亦不足為奇。

該行基準情境仍然是FOMC維持利率不變，但政策風險屬雙向。考慮到FOMC內部出現多名持不同意見的委員，加上油價前景仍存在不確定性，市場目前將9月加息的機會定價為約五成是合理。不過，若通脹呈現放緩趨勢，而油價未有急升，FOMC在9月最終亦可能按兵不動。市場將繼續試探聯儲局的政策立場，並可能要待通脹數據迫使其改變看法，才會降低對加息的押注。

摩根資管：最終加息次數或少於市場預期

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，沃什重申儲局對通膨目標的承諾，但也對最合適的通脹衡量指標提出質疑，討論除聯邦基金利率之外的其他政策工具，並暗示市場可能已經通過對加息預期做出反應，從而替儲局承擔了部分工作。然而，這卻引發了更多疑問而非答案。

該行認為，儲局的信譽很可能將持續受到質疑。美國通脹已連續五年高於目標水平，並受到接連不斷的供應衝擊。為了維持通脹預期穩定，儲局可能被迫採取行動，尤其是在未未來幾個月通脹進展停滯的情況下。

摩根資管指，儲局言行不一可能會對市場定價構成挑戰。新任主席將面臨一個意見分歧的委員會，以及一個開始質疑央行決心的債券市場。儘管如此，重新調整利率前景不應與重返長期加息週期混為一談，因後者對市場情緒的損害將更為嚴重。

該行認為，儲局最終加息的次數將少於市場預期，甚至可能根本不加息，這將為美國短期國債創造投資機會。同時，長期國債債息可能仍將波動，因面對通脹和增長方面的擔憂。而在企業和消費者資產負債表穩健的支撐下，高收益債券和證券化資產繼續提供誘人的收益率。

2021年5月25日，美國投資管理公司貝萊德（Blackrock）位於紐約市曼哈頓區的總部外的標誌。（Reuters）

貝萊德：Fed完全沒有必要急於加息

貝萊德認同，聯儲局完全沒有必要急於加息。沃什也一再提及近期市場「實際利率上升」的現象，這顯然暗示在某種程度上，市場力量在儲局沒有採取任何政策行動的情況下，就已經加劇了貨幣緊縮。

此外，沃什也暗示在勞動市場接近均衡的情況下，潛在通張脹上升可能會讓他更傾向於收緊貨幣政策；而潛在通膨脹下降則可能會讓他更傾向於放鬆貨幣政策。所有這些都使得數據的重要性日益凸顯。儘管如此，沃什也明確表示，對他而言，個別數據的發布遠不如趨勢重要；這進一步強化了他更傾向於以持續性、廣度和相互印證作為證據，而非單一數據的相關性。

該行認為，逐漸減少核心個人消費支出（PCE）作為全面通膨狀況單一指標的做法是明智之舉，並且在最終採用更廣泛的通脹指標時會更加準確。這不會加劇未來的利率波動或整體市場的不確定性，反而可對這些狀況進行更廣泛的評估並消除短期噪音影響，將更有助於緩解市場的利率不確定性。

貝萊德認為，在投資組合配置中，貿然選擇激進的利率立場是過於武斷，在當前的政策立場下，透過增加收益，並定期出售利率波動性，尤其是在孳息曲線早期階段，來提高投資組合收益，可能非常有效。

至於大新銀行經濟研究及投資策略部指出，聯儲局維持利率不變，三名議息委員倡加息，而主席沃什對加息態度仍有保留，市場對加息預期輕微降溫，但憂慮長遠通脹前景。該行維持看淡債券，美匯短線或高位整固。

中銀香港（資料圖片）

中銀香港張詩琪﹕不急加息屬預期

中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪認為，聯儲局不急於加息屬市場預期之內；目前債息持續上行對經濟的影響，已相當於貨幣政策進一步收緊的效果。 美國的通脹前景受多重因素影響，一方面，地緣事件反覆令油價再度上升，增加通脹潛在上升的可能；另一方面，雖然人工智能的廣泛應用在中長期有助提升生產力，並降低勞動成本，但在發展初期，人工智能基建成本及電力需求上升，短期內反而有機會令通脹升溫。

不過，由於最新公佈的通脹數據稍為回落，聯儲局現階段未有進一步加息的急切性。 沃什在記者會指出，市場參與者應以經濟數據為依歸自行調整預期，而非過度依賴局方的前瞻指引作出判斷。張詩琪表示，此番言論強調未來利率走勢仍然將以「數據主導」，同時為官員決策保留彈性。

在缺乏前瞻指引下，張詩琪認為目前資產價格的走勢，更能反映市場對利率預期的看法。近日，美國10年及30年期債息持續上升至近4.7厘及 5.2厘的歷史高位，反映了市場對利率上行的預期。同時，債息上升將增加消費者及生產者的利息支出，為經濟帶來壓抑作用，效果已等同加息。