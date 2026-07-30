中美博弈｜SpaceX據報要求供應商　剔除華企設備及勿聘用內地員工

馬斯克旗下SpaceX據報已派出團隊對現有和潛在供應商進行審核，並指示其龐大的全球供應鏈中的合作夥伴，不得在為SpaceX生產產品的工廠中安排或僱用中國公民，也不得使用內地公司製造的系統或設備，藉以確保其營運和供應鏈不受中國影響，並保障對美國國家安全非常重要的技術生產。



據《日經亞洲》引述消息人士稱，SpaceX關注的重點之一是，即使工廠並非位於內地，是否有任何來自內地的經理、員工或高管，他們要求將這些人從為他們服務的任何設施和項目中移除，否則SpaceX會警告他們，將無法下訂單。

SpaceX在紐約納斯達克交易所啟動上市當天，紐約時代廣場展示着SpaceX啟動首次公開募股的廣告。(Reuters)

不會從內地購入關鍵零件

SpaceX亦不會從內地供應商或位於內地的工廠購買關鍵零件，即使這些工廠的所有者並非中資企業。

一家SpaceX供應商表示，「我們的任何設備都不能使用中資公司提供的零件，派去服務SpaceX的員工和工程師也必須是非中國籍人士，若做不到這一點，產品線將無法通過認證。」

2026年6月12日，SpaceX高層與員工慶祝公司上市（Reuters）

報道又指，SpaceX會對供應商進行詳細審核，包括檢查工廠系統，例如監控和網路設備，任何來自海康威視、TP-Link或其他中資公司的設備都必須更換，即使這些工廠本身並非位於內地。

報道引述消息人士指出﹕「我們努力遵守這些要求，這是可以理解的。這項技術事關國家安全，尤其SpaceX也與NASA有商業合作關係。」

致力建構非內地非台灣供應鏈

SpaceX正努力建構所謂的「非內地、非台灣」（NCNT）供應鏈。SpaceX是美國眾多太空任務的關鍵合作夥伴。SpaceX未有回應。