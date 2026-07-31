內地樓撥備拖累純利　恒隆否認是為新CEO鋪路　 將公布繼任人詳情

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）今日（31日）公布2026年中期業績，主要受物業銷售帶動，收入分別按年增長22%及23%。不過，由於內地住宅項目作出非現金撥備，純利受到拖累。管理層強調，有關撥備屬審慎做法，並非為即將上任的新任行政總裁「留出空間」。



（左起）行政總裁盧韋柏、董事長陳文博、首席財務總監趙家駒（梁鵬威 攝）

收入升逾兩成 撥備拖累純利表現

恒隆地產上半年股東應佔基本純利14.36億元，下跌9.5%。主要因內地物業市場形勢影響，特別是武漢公寓項目的售賣速度不如預期，集團決定進行非現金撥備，涉資1.08億元人民幣，折合1.24億元。

集團行政總裁盧韋柏解釋，並無打算靠減價來刺激銷情，而是選擇以謹慎態度進行撥備，拉長銷售期。他指出，若撇除該筆物業撥備，集團整體底層淨利潤實際上錄得1%的微增長；其中租賃服務收入增長2%，酒店業務表現更為亮眼，按年顯著增長14%。

由於盧韋柏將於今年10月退任，被問及撥備是否為新任CEO「留出空間」，三位管理層對此極力否認。盧韋柏回應指：「當然我也不希望我有一些不好的東西交下去，但是這個不是最主要的決定了」，他強調恒隆財務安排一向謹慎透明，絕非任何業績策略。

行政總裁盧韋柏將於今年10月退任。（梁鵬威 攝）

財務狀況方面，首席財務總監趙家駒指恒隆地產淨負債比率由去年底的33.5%降至31.6%，平均借貸成本亦由3.8%微降至3.7%。隨著杭州等大型項目相繼落成，資本化比率相應降低，公司整體財務狀況維持穩健。

甲級寫字樓需求回升 住宅前景審慎樂觀

本港市場方面，盧韋柏認為辦公室租賃市場已見底回穩，中環甲級寫字樓需求逐步回升，整體已由最差時期改善；但東九龍等地區的寫字樓空置率仍維持在15%至16%的高位，仍然有壓力，集團將持續優化旺角等核心區的樓上零售業務。

物業銷售方面，港島南區豪宅「壽臣山道」及九龍「皓日」均取得不錯銷售成績，集團亦將繼續推售餘下單位。

談及香港樓市，首席財務總監趙家駒表示，今年大眾住宅及 1,700 呎以上豪宅樓價分別上升約 10% 及 4%。他指出，大眾市場價格反應雖快，但隨著升幅累積，豪宅市場的後市潛力更加巨大，這亦解釋了恒隆地產為何始終以豪宅項目為發展重心，他對香港住宅樓市整體前景維持「審慎樂觀」。

杭州恒隆廣場開局理想 出租率近九成

杭州恒隆廣場今年四月開幕。（恒隆網站）

恒隆在內地的商場業務仍保持強勁，上半年商場租金收入錄得6%增長。當中，4月底開業的杭州恒隆廣場表現亮眼，出租率已達89%，承租率更高達98%，吸引逾100個首次進駐杭州或浙江的品牌。盧韋柏表示，杭州市場活力充沛，其租金表現已躋身集團旗下商場的第四位。雖然辦公樓的出租率與承租率表現不俗，但是盧韋柏指「這個價錢可能還不是我們預期」，董事長陳文博亦希望未來會越來越好 。

盧韋柏將卸任CEO 新人選將於數周內公布

恒隆今日宣佈已選定新任行政總裁，董事長陳文博在會上感謝盧韋柏過去八年的付出，指其任內面對不少挑戰，但公司發展依然出色。陳文博預告，新任CEO的人選已經落實，暫時未能公佈姓名，將於未來數周內正式對外公佈細節。