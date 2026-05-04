恒隆V3.0在於再投資　杭州廣場成試點　彭兆輝：先聚人氣不憂回報

恒隆地產（0101）總樓面面積達390,200 平方米的杭州恒隆廣場4月28日正式試業，坐落於武林中央商務區的核心地段。該項目作為恒隆66週年之際的重磅之作，總投資約160億元人民幣。同時亦是集團V3.0戰略的實施項目，在「恒隆V.3」策略的帶領下，杭州恒隆廣場將與百大集團合作擴大零售面積 40%。届時，主要臨街展示面將延長三倍至逾200米。相關擴展部分預計於2028年交付。



恒隆地產總樓面面積達390,200 平方米的杭州恒隆廣場4月28日正式試業，集團董事長陳文博親臨。（黃文琪攝）

堅持長期持有、長期營運

對於為何選擇杭州，集團內地業務高級董事彭兆輝表示，杭州產業機構有優勢，人口基數大，連續多年錄得人口淨流入，年輕度高，是具活力的消費中心城市之一，儘管杭州已有多個商場，但商圈可以很大，「可以將商圈這個餅做大，商圈與商圈競爭，城市與城市競爭」。

被問及回報期，他指出，當前項目首要任務不是在於銷售額與租金，而是先做煙火氣與人氣，「集團堅持長期持有、長期運營，不追求短期回報，只要做好，回報自然有，一點不擔心」。

彭兆輝指出，集團V3.0戰略與以往買地起樓不同，不再尋求進入新城市，而是聚焦於已成功佈局的核心城市，圍繞現有項目進行再投資。（黃文琪攝）

內地首季銷售延續去年年尾勢頭 消費市道趨穩定

至於集團V3.0戰略，他指出，與以往買地起樓不同，不再尋求進入新城市，而是聚焦於已成功佈局的核心城市，圍繞現有項目進行再投資，進行設計、翻新，營運時間縮短，快速擴充，例如上海、杭州、無錫、昆明項目。其他項目也積極留意，對所有城市持開放態度。

被問及內地消費市道，彭兆輝指出，去年上半年客單價有壓力，但今年逐步穩定，由去年第三季銷售轉正，第四季錄雙位數增長，今年首季延續去年勢頭，市場穩定。對前景持有正面看法。

張琳娜表示，年輕人更注重體驗、新鮮感，因此體驗和首店是最關鍵的。（黃文琪攝）

年輕人更注重體驗 三分之一為品牌首店

據介紹，杭州恒隆廣場，項目打造面積達105,900平方米的零售空間，目前，零售租出率已逾 90%。當中約三分之一為品牌首店，眾多商舖將於2026年分階段陸續開業。

集團內地業務董事張琳娜表示，集團2018年買的地，整個週期招商一年至五年，這個過程清晰見到年輕人的喜好，更注重體驗、新鮮感，因此體驗和首店是最關鍵的。

她指出，奢侈品行業正在發生週期變化，不同奢侈品集團在擴張時有自己的考量，該項目奢侈品佈局同樣先追求人氣，目前商場約6%面積為國際奢侈品，部分已入駐，會有更多品牌按計劃落地。

另外，彭兆輝透露，該項目寫字樓出租率目前錄43% ，客戶為金融、教育類等，市場氣氛仍令寫字樓租賃業務短期受壓。