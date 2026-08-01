AI泡沫論｜搶先Anthropic登陸美股夢碎　ＯpenAI傳延至明年上市

美國人工智能（AI）企業﹑AI模型ChatGPT母公司OpenAI，據報將上市計劃推遲至明年。另一方面，該公司亦計劃推出新的模型系列，主打多AI智能代理長周期任務協同。



據外電引述知情人士透露，OpenAI或將推遲至明年啟動上市。此前公司原本希望搶在Anthropic之前完成IPO。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

OpenAI原期望可較Anthropic早上市

早前在Anthropic遞交IPO申請，之後一周OpenAI也提交上市備案文件，但並未鎖定時間表，稱「上市時機尚早」，理由是「不少戰略目標，作為非上市公司推進更加便利」。

此外，多名知情人士透露，近幾個月，OpenAI部分主要投資方私下表達擔憂：這家初創企業燒錢速度過快，營收增長難以匹配；另一些投資者則選擇分散風險，同時向Anthropic注資押注。

2025年1月22日，圖為美國人工智能企業OpenAI旗下的聊天機械人ChatGPT的標誌。（Reuters）

另一方面，據《The Information》引述3位知情人士透露，OpenAI正準備發佈一個新的模型系列，暫定名稱為「Astra」，該系列在完成長周期任務方面的能力將得到提升。

據報道OpenAI創辦人Sam Altman本周已在華盛頓向政策制定者和監管機構展示了Astra。據稱，OpenAI宣傳其具備讓多個AI智能代理長期協同工作以解決特別困難問題的能力，這些可應用於專案或高級數學問題。Astra將成為OpenAI繼Sol、Terra和Luna之後的新一類模型。目前尚不清楚OpenAI計劃何時發佈該模型。OpenAI也尚未決定Astra是會被標注為GPT 6，還是作為GPT 5系列的附加模型（如GPT 5.7）。

傳計劃推新系列模型

據其中一名知情人士透露，雖然這些模型已在測試中，但它們將有望成為首批按照特朗普政府計劃的新框架進行提交的模型，該框架要求在向公眾發佈前先向聯邦政府提交AI模型。政府設定的自行規定期限為本周末，目標是在此之前敲定該框架。據稱，短期內OpenAI還計畫發佈一份報告，說明其如何解決了10個此前未解的數學問題，以展示其最先進AI的能力。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

此外內地AI企業DeepSeek亦推出新模型。DeepSeek-V4-Flash（V4 Flash）正式版API於周五（31日）上線公測。據官方介紹，V4 Flash Agent能力大幅增強，在多項基準測試中，表現遠超V4-Pro-Preview、智譜GLM-5.2等模型。

對於公開基準測試集中的Code Agent任務，正式版V4 Flash使用DeepSeek Harness（即將發佈）的極簡模式作為框架進行測試，並使用max檔位，topp=0.95，temperature=1.0。

目前，正式版V4-Flash已原生支持Responses API格式並針對 Codex進行了優化適配。V4-Flash-0731的模型結構、尺寸和V4-Flash-Preview保持一致，僅重新進行了後訓練。本次僅升級了 DeepSeek-V4-Flash的API介面， DeepSeek-V4-Pro API及 APP/WEB 端模型未做更改。 DeepSeek-V4-Pro正式版將會儘快發佈。