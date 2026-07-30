AI泡沫論｜OpenAI自爆7月ARR增幅優上季　GPT-5.6系列模型屬功臣

《CNBC》報道，OpenAI據報在周三（29日）與員工舉行內部會議，首席財務官Sarah Friar和董事會主席Bret Taylor盛讚OpenAI的營收增長。Sarah Friar提到，OpenAI於7月的年度經常性收入（ARR）超過整個第二季。



4月曾公布ARR為250億美元

OpenAI在今年4月公佈的營收資料顯示，2026年年化經常性收入（ARR）為250億美元。有測算顯示，上季（4至6月）的ARR為250億美元至420億美元，這意味著二季度合計淨新增ARR約170億美元。

資料圖片：OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）的身影和OpenAI旗下ChatGPT 標誌。（Reuters）

Sarah Friar又指，「第二季的成績本身已相當亮眼」。增長勢頭強勁主要受惠於GPT-5.6系列模型的發布、ChatGPT Work的新型企業代理，以及人工智能編碼工具Codex的日益普及。

稱在程式碼市場正追趕Anthropic

談及與Anthropic的競爭，Bret Taylor指，Anthropic今年開局強勁，承認OpenAI在程式碼市場需要迎頭趕上。但他表示，Codex的成長令他感到鼓舞。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

Bret Taylor指出﹕「你會看到有些人深入研究了Claude Code，結果賬單非常高，於是開始尋找替代方案。」