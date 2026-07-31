美國務院大會報告展示錯誤非洲地圖　路透： OpenAI製圖鬧烏龍

2026年世界愛滋病大會「AIDS 2026 conference」本周在巴西里約熱內盧舉辦，期間，美國國務院在演示新衛生協議時，展示的非洲地圖出現大規模標注錯誤，引發與會者熱議，相關截圖在社交平台廣泛傳播。



路透社核查發現，該地圖帶有AI生成浮水印，表明為OpenAI工具製作，該公司表示正在調查此事。

2026年7月26日，在巴西里約熱內盧舉辦的2026年世界愛滋病大會「AIDS 2026 conference」上，美國國務院在演示新衛生協議時，展示的非洲地圖出現大規模標注錯誤。（Reuters）

外界批評美方人員專業疏漏、審核鬆懈。大西洋理事會研究AI與地緣政治專家珀蒂（Matt Petit）發文直批：「製作及審批這張幻燈片的人，根本不知道非洲國家在哪裏，也不願檢查自己的工作。」

美國國務院表示會主動承擔全部責任，並解釋為工作人員會前倉促修改幻燈片所致，已啟動內部調查。同時強調會議的討論「富有建設性」，仍將持續推進全球防艾工作。

報道指，美國曾暫停相關防愛滋病援助撥款，雖核心藥物援助逐步恢復，但正縮減預防監測支出，並計劃全面退出南非相關防愛滋病專案。