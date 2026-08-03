太興集團料中期盈利最少升76%　成餐飲界奇葩歸功四大原因

太興集團(6811)發盈喜，預期於截至6月底止中期錄得股東應佔溢利介乎約7,200萬元至7,800萬元，而2025年同期之股東應佔溢利為4081.3萬元，按年升76.41%至91.12%。

太興表示，股東應佔溢利上升，主要原因有四個︰繼續專注優化餐廳出品及提升服務質量，穩定的品質及服務促使核心品牌門店客流量及人均消費均有所上升。同時，配合集團會員應用程式以及精準的市場營銷推廣策略，帶動集團錄得同店收益增長。

另外，集團加大力度提升分店經營利潤，除繼續對港澳及中國內地分店進行整合外，亦對各品牌進行調整及革新，例如於不同市段加入新產品以推高利潤，同時於回顧期間推出員工激勵措施以推動分店效益，進一步提升本集團的整體溢利。

太興補充，於回顧期間，集團管理層團隊及全體員工在主席及副主席的帶領下，銳意變革，尤其著力於人才培訓及建立良好企業文化，以確保集團能在激烈的餐飲行業競爭中脫穎而出。同時，集團加大力度於廣告宣傳應用人工智能（AI），促使集團旗下之品牌在社交媒體的曝光率不斷提升。集團將繼續維持良好的財務狀況及穩健的現金流，為未來業務發展鋪路，董事會對集團未來的長遠發展充滿信心。

該股早段報1.28元，升逾8%。