太興71折賀七一回歸　有食客連續三年七一光顧　歎燒鵝脾大讚抵食

今日（1日）是七一回歸紀念日，多間食肆推出優惠，其中太興更推出堂食七一折優惠。位於九龍灣德福的太興分店，早上10時已有約30人排隊。有食客表示，七一折優惠十分划算，打算於點餐時多點一些食物。另有市民第三年趁優惠光顧太興，歎燒鵝脾，大讚划算兼慳錢。



今日（1日）是七一回歸紀念日，太興推出堂食七一折優惠。（黃寶瑩攝）

今日（1日）是七一回歸紀念日，太興推出堂食七一折優惠。（黃寶瑩攝）

今早10時所見，太興德福分店有約30人排隊，店內坐滿了人。（黃寶瑩攝）

備貨量較平日多一倍 燒鵝已準備50隻

今早10時所見，太興德福分店有約30人排隊，人流隨時間愈來愈多，至11時增加至約40人。分店今日預備的貨量較平日多一倍，以燒鵝為例則預備了50隻。

德福分店今日預備了50隻燒鵝。（黃寶瑩攝）

德福分店今日預備了50隻燒鵝。（黃寶瑩攝）

德福分店今日預備了50隻燒鵝。（黃寶瑩攝）

以往七一 有客人一日光顧三次

太興集團執行董事（首席營運官）何小鋒表示，今年是集團第四年舉辦七一折優惠，強調目的是為慶祝七一回歸、回饋消費者、讓多些人留港消費，而不是為了賺錢。

他對早上店舖的人流感滿意，又引述有顧客於以往的七一，一天內光顧三次，有信心今年的生意額會較去年上升。

太興集團執行董事（首席營運官）何小鋒指，有信心今年的生意額會較去年上升。（董素琛攝）

今早10時所見，太興德福分店有約30人排隊，店內坐滿了人。（黃寶瑩攝）

食客指排隊至少15分鐘 讚七一折划算

王太今在排隊約15分鐘仍未成功進店，打算與丈夫二人在店消費約80元。她認為，七一折優惠十分划算，打算於點餐的時候多點一些食物，期望日後食肆可更恆常化推出優惠。

王太認為，七一折優惠十分划算。（董素琛攝）

今早10時所見，太興德福分店有約30人排隊，店內坐滿了人。（黃寶瑩攝）

盼食肆多推優惠 「五一做五一折」

黃先生與黃太太今早到太興吃早餐，共花費80多元。雖有七一折優惠，但黃太太笑言，不會因此多叫一些食物，吃飽了便足夠。他們期望食肆多推出優惠，黃先生更笑言：「五一就做五一折、六一就做六一折。」

黃先生期望食肆多推出優惠，「五一就做五一折、六一就做六一折」。（董素琛攝）

今日（1日）是七一回歸紀念日，太興推出堂食七一折優惠。（黃寶瑩攝）

有市民第三年七一光顧太興 「邊個唔想慳錢呢?」

不願上鏡的林先生表示，太興的燒味一向高質素，已連續第三年於七一到太興用餐，「食燒鵝脾」。他認為，七一折優惠划算，「梗係好啦，錦上添花，邊個唔想慳錢呢？」他又打算趁有優惠，於下午的時候到集團令一品牌「靠得住」用餐。