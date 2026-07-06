太興優惠｜一連5日$33套餐優惠6折起！太興/錦麗5大品牌+領取方法
撰文：蘇翰林
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太興優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜太興集團旗下多間人氣餐廳限時推出「$33日日食」推廣活動，即日起一連五日都有優惠價$33的豐富食品，優惠涵蓋多間人氣餐廳，即睇優惠詳情！
太興優惠｜5間餐廳 一連五日「$33日日食」優惠
太興集團旗下多間人氣餐廳為大家帶來新優惠。為慶祝太興App推出3周年，集團推出限時「$33日日食」推廣活動，涵蓋集團旗下五大人氣品牌，包括太興、錦麗、安金稻、一橋拉麵及滿山・台北。
除了太興今日（6日）推出的早市限定火腿生菜絲通粉套餐（原價$42）外，還有以下4間餐廳的抵食優惠：
太興優惠【1】錦麗——生牛肉粉下午茶套餐
7月7日（星期二），主打越南菜的餐廳錦麗有茶市限定優惠，「生牛肉粉下午茶套餐」，生牛肉粉加一杯指定飲品，只售$33（原價$54）。
太興優惠【2】 安金稻——金槍魚拌飯
7月8日（星期三），韓國餐廳安金稻，於茶市及晚市期間，「金槍魚拌飯」只需$33（原價$49）。
太興優惠【3】 一橋拉麵——一橋拌粗油麵
7月9日（星期四），主打日本拉麵的一橋拉麵，在茶市及晚市期間，招牌套餐「一橋拌粗油麵」（原價$39.9）只需$33。
太興優惠【4】滿山・台北——魚丸湯米粉套餐
7月10日（星期五），台灣料理餐廳滿山・台北，在茶市期間，推出「魚丸湯米粉套餐」，魚丸湯米加一杯指定飲品（原價$38），只需$33。
太興優惠如何獲得？
是次優惠券由即日起在太興App內發放，數量有限，先到先得。現時下載太興App並登記成為會員，更可享高達$333的迎新優惠。
領取方法： 打開太興App，點選「優惠券」，即可揀選想要的優惠券。
太興活動期限及餐廳優惠：
7月6日 (一)： 早市｜太興 - 火腿生菜絲通粉套餐（價值$42）
7月7日 (二)： 茶市｜錦麗 - 錦麗生牛肉粉下午茶套餐（價值$54）
7月8日 (三)： 茶市及晚市｜安金稻 - 金槍魚拌飯（價值$49）
7月9日 (四)： 茶市及晚市｜一橋拉麵 - 一橋拌粗油麵（價值$39.9）
7月10日 (五)： 茶市｜滿山・台北 - 阿公福州魚丸湯米粉套餐（價值$38）