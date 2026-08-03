中美AI競賽｜阿里飆近7%　發布千問新AI模型　性能媲美Anthropic

阿里巴巴﹙9988﹚盤中勁升近7%，高見124.8元。消息面上，公司發布了最新的旗艦級人工智能(AI)模型，並稱其性能可與Anthropic的Fable等全球領先產品相媲美。



彭博報道指，這款名為千問3.8-Max的新模型擁有2.4萬億個參數，在某些基準測試中的排名高於月之暗面近期發布的備受矚目的Kimi K3模型。阿里巴巴計畫於下周發布該模型的權重供公眾下載，標志著包括月之暗面、DeepSeek和字節跳動在內的中國人工智能(AI)開發商之間日益激烈的競爭迎來了又一重大進展。

阿里巴巴的新模型首次亮相前，月之暗面的Kimi K3已於上月在股市和矽谷引起了轟動。Kimi K3展現了中國模型在計算資源相對有限的情況下，迅速趕上Anthropic和OpenAI等頂級模型的能力。DeepSeek也於上周推出了其旗艦模型V4 Flash的應用程式編程接口(API)公開測試版。

阿里巴巴表示，千問3.8-Max在自主編碼和長時限執行方面表現出色，並在內部測試中成功獨立執行了一個為期16天的軟件工程項目。該新系統在效率方面也得到了提升，使用時僅激活其2.4萬億個參數中的部分，從而降低了計算成本和延遲。阿里巴巴展示的數據顯示，在兩項ArenaLeaderboard基準測試中，該系統的排名僅次於Anthropic發布的模型。