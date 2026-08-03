逆市擴張｜無印良品MUJI預告第25間分店落戶中環　11月開幕

適逢無印良品（MUJI）進駐香港25周年，品牌昨日（2日）於社交媒體宣布，將於11月於中環開設香港及澳門第25間實體店舖。



無印良品於社交平台披露有關消息，繼圓方MUJI com於5月開業後，將於今年11月上旬，在中環萬宜大廈商場2樓開業，是無印良品香港及澳門的第25間店，進一步擴展零售網絡。

無印良品（MUJI）昨日（2日）於社交媒體宣布，將於11月於中環開設香港及澳門第25間實體店舖。（社交媒體截圖）

無印良品早於2024年12月曾於中環萬宜大廈商場開設期間限定店（Pop-up Store），如今將期間限定店擴展為永久店舖。新店將提供涵蓋服飾、家具、個人護理用品及食品等多元商品種類。

無印良品香港業務總監營業總監竹山尚表示，以小型店鋪深入社區，填補傳統大店無法覆蓋的市場空間。（黃文琪攝）

目標於2030年前將MUJI com網絡擴展至30間

無印良品早前曾接受《香港01》訪問時指出，目標於2030年前將全新概念店「MUJI com」網絡擴展至30間，新概念店面積約1,000平方呎，定位與傳統的標準店（面積8,000至30.000呎）截然不同，以小型店鋪深入社區，填補傳統大店無法覆蓋的市場空間。

MUJI com剛於5月底在圓方開業，首次以便利店模式概念進駐，以便利店模式為基礎，提供輕食、文具、美妝護膚、日常用品及旅行收納用品等，並設有「麵包區」。