無印良品曝逆市大計　擬開30間MUJI com攻屋苑醫院　便當飯糰登場

香港零售市場近年面對北上消費、經濟不明朗等因素，各大品牌紛紛調整策略。無印良品（MUJI）卻選擇在此時逆勢擴張，去年底起將港鐵香港站及青衣站兩間分店改裝為全新概念店「MUJI com」，今年5月更首度進駐九龍站上蓋圓方，目標於2030年前將MUJI com網絡擴展至30間。無印良品香港業務總監黃日豪與營業總監竹山尚接受傳媒訪問時表示，以小型店鋪深入社區，填補傳統大店無法覆蓋的市場空間。



MUJI com三大理念：精簡、便利、社區連繫

「MUJI com」代表Compact（精簡實用）、Convenience（輕鬆便利）、Community（社區連繫）三大理念。黃日豪表示，這並非單純的便利店，「我們的元素會比較多，希望在裝修設計上融入當區元素。」新概念店面積約1,000平方呎，定位與傳統的標準店（面積8,000至30.000呎）截然不同。

無印良品（MUJI）目標於2030年前將MUJI com網絡擴展至30間。（黃文琪攝）

他解釋，標準店會繼續開設，例如東涌以至整個離島區目前沒有一間店舖，是一個可以發展的地方；馬鞍山最近的店舖在大圍或沙田，人口上也可考慮開店；北部都會區、天水圍等區域也在考慮之列。至於MUJI com均為全新選址，不會由現有標準店改裝而成。黃日豪強調，MUJI com的策略是「深入社區」，希望在一些社區商場物色位置，甚至進一步發展到醫院、大學，首階段會挑選社區商場、街鋪，甚至交通樞紐的連接口。

目前香港已有3間MUJI com營運中。黃日豪透露，目標是2030年前增至30間，屆時標準店與MUJI com數量大約各佔一半（標準店維持20至30間），明年預計先開設5至6間。

小店填補市場空白 產品價格與標準店一致

被問及為何要開設MUJI com？竹山尚稱，香港市場很大，但無印良品原有的商業模式已經無法覆蓋所有市場空間，通過開設小型店MUJI com，可以在沒有大店的地方接觸更多顧客，讓更多人感受到無印良品更貼近生活。

無印良品香港業務總監營業總監竹山尚表示，以小型店鋪深入社區，填補傳統大店無法覆蓋的市場空間。（黃文琪攝）

他又指，日本、香港甚至中國都有這種小型店的商業模式，當大店在市場已經飽和，就必須開設小型店，這是一種必然戰略。

MUJI com的貨品價格與標準店一致，竹山尚表示，雖然貨品和價格完全相同，且小店客單價會較大店少，但開更多店是能增加客人數目，因為市場仍有空間，即使面對港人北上消費、日圓匯率低等因素，他認為對生意不會有太大影響，甚至可能上升。

營運簡化、全自助付款

MUJI com採用全自助付款系統，竹山尚解釋，主要目的是簡化營運，因為店舖空間小，自助結帳系統所佔空間較少，能騰出更多位置擺放貨品。同時，他們觀察到社會正朝着無現金方向發展，希望配合香港步伐。由於營運流程簡單化，員工需要學習的事項減少。

竹山尚認為，相比傳統大店需要處理大量服裝種類、提供試身室服務、向客人解釋家具用途等複雜工序，MUJI com免卻了這些環節，加上沒有收銀工序，人手需求亦相對精簡，每間店舖日常約有2至3名員工當值，同時相信新開門店能夠增加就業機會。

無印良品香港業務總監黃日豪黃日豪評價圓方店首月表現「中上」，符合預期，強調仍需觀察未來兩、三個月走勢。

一號店首月表現「中上」 擬推便當、飯糰

今年5月開業的圓方店，是MUJI com首次以全新選址開業，此前香港站及青衣站均由原有MUJI to Go改裝而成。黃日豪評價圓方店首月表現「中上」，符合預期，強調仍需觀察未來兩、三個月走勢。

竹山尚則補充，圓方店雖然是第三間MUJI com，但他們視之為「一號店」，因為它與前兩間專注旅行移動概念的店舖不同，更強調日常生活。圓方店樓上有寫字樓、酒店、高鐵站及高級住宅，竹山尚發現該區高級住宅較多，但能買到日用品的店舖較少，因此特別強化了家居用品的陳列，結果家居用品銷售額成為該店一大特色。

值得關注的是，MUJI com正研究在香港推出「Ready to Eat」系列，包括便當、飯糰、即食湯等輕食選項，目標客群涵蓋通勤族、上班族及住宅居民。黃日豪稱，香港人有時不太想煮飯，或者下班較晚，希望有輕食選擇，MUJI com也計劃發展這個元素，目前落實時間仍在研究中。

面對香港經濟不明朗及北上消費潮，黃日豪表示：「困難一定有，但我們會繼續密切在不同地方物色。」竹山尚則期望透過MUJI com讓更多香港人認識無印良品，感受「良感生活」。