無印良品限定2大美食｜$18起！雪糕撻＋咖哩味爆谷　記者：有驚喜

無印良品慶祝進駐香港25周年，於皇室堡旗艦店推出多項限定活動，包括周年限定美食、互動體驗、經典商品展示。最受矚目的莫過於一系列香港限定的美食新品。《香港01》好食玩飛記者今日親身直擊現場，為大家推介4款雪糕撻及3款新口味爆谷，其中牛油雞肉咖喱味更是十分有驚喜。



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無印推出的兩款美食限定商品，雪糕撻及新口味爆谷。雪糕撻融合了香港人喜愛的經典口味，而新品爆谷更以無印良品人氣熱賣商品為靈感，推岀3款新口味。

無印良品限定【1】 人氣雪糕撻

限定雪糕撻由香港本地製造，港式撻皮配搭不同口味雪糕，系列包括香港備受喜愛的4款經典口味，包括奶茶、椰奶、蛋黃及焦糖味，其中最推介奶茶口味，香濃奶茶雪糕搭配港式撻皮，帶有濃郁茶香，鐘意奶茶朋友一定要試下。

價錢：＄48／2個

無印良品限定【2】 經典風味爆谷

另一推介必入手的零食一定是爆谷！無印良品採用抹茶牛奶、柚子柑橘糖及牛油雞肉咖喱三款人氣食品為靈感，製作成新款的爆谷口味。尤其牛油雞肉咖喱味的爆谷，非常獨特，而且食落口不會奇怪，值得一試！

記者試食牛油雞肉咖喱味的爆谷，爆谷每粒都非常脆口，鹹甜交織的味道非常有驚喜，令人一粒又一粒吃不停，$18一大包，性價比高！

價錢：＄18／包

無印良品25週年經典商品展覽：

無印良品25周年也特別設置展覽區，展示25件無印良品經典商品，包括行李箱，朱古力士多啤利，調味料包等等。

周年慶期間亦設有多重活動及禮遇，包括周年限定禮品換領及印章紀念卡體驗，包括限定帆布袋，貼紙，和專屬你的紀念卡！

「與無印良品生活的25年」展覽詳情：

日期：5月15日至7月26日

地點：無印良品皇室堡旗艦店

時間：每日上午11時正至晚上9時30分



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