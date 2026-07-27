私有化後大執位！滙豐恒生職位合併高層一人睇兩行　擬推至七部門

滙豐（0005）年初完成私有化恒生銀行後，有消息稱，滙豐將旗下滙豐香港及恒生的7個職能部門逐個整合，當中絕大部分部門均由恒生主管成為將領，即滙豐同一部門主管需向恒生一方匯報。今日再有本地媒體引述消息稱，7個職能部門當中有部門的主管職位已開始「兩個位合併一個」的情況。



滙豐發言人就消息向《香港01》表示，滙豐致力於通過旗下兩家標誌性銀行服務香港，私有化恒生銀行能夠提升整體的能力，並推動增長，更好地服務現有和新客戶。獲委任的新主管（團隊）將會致力服務好兩家銀行，並探討加強兩家銀行之間合作和協調的機會，令滙豐集團在香港能更有效率地服務客戶。

消息稱，滙豐香港區及恒生銀行營運總監兩個高管職位將融合為一，落實集團私有化恒生後節省資源提升效益的成果。

滙豐湯穎欣一人兼兩行COO 恒生趙蕙雯下月退休

消息透露，恒生營運總監趙蕙雯（Vivien Chiu）下月退休後，其原來空缺將不會再安排接任人選，現任滙豐香港區營運總監湯穎欣（Marina Tong）將一人兼兩行COO職務；她也獲委任為營運部的新團隊主管，並向滙豐亞洲及中東地區營運總監滙報兩行相關業務。

換言之，滙豐香港區及恒生銀行營運總監兩個高管職位將融合為一，落實集團私有化恒生後節省資源提升效益的成果。根據社交平台資料顯示，湯穎欣在滙豐集團任職近24年，2023年開始擔任滙豐香港區營運總監現職。

據悉，除了營運部外，也有個別部門的主管職位已展開兩行融合為一安排，但每個部門運作情況不一，會視乎各部自身狀況而定，包括部門高管退休或職務重新編配等不同因素考量。總體而言，在未來兩三年的過渡期內，7個職能部門的主管職位都會朝「一人睇兩行」方向邁進，新團隊主管亦會就兩行部門的人手及資源整合進行規劃，惟最終發展仍待確定，中間可能存在不同變化。

消息稱，在未來兩三年的過渡期內，7個職能部門的主管職位都會朝「一人睇兩行」方向邁進，新團隊主管亦會就兩行部門的人手及資源整合進行規劃。

7部門主管職位朝「一人睇兩行」方向邁進

而是次7個職能部門整合中，除了營運部由滙豐香港區COO湯穎欣領軍，另外4個獲委任的新團隊主管，均在滙豐任職多年以及近幾年才調派恒生掌舵現職部門，僅有兩位沒有滙豐任職背景的恒生高管獲委任為新團隊主管統領香港，分析認為，這反映具備滙豐資歷又有恒生任職經驗的高層，未來在紅（滙豐香港區）、綠（恒生）融合過程中，因熟悉兩行業務更能掌握全局配置。

根據兩行相關部門各自發布的人事任命通知，4位具滙豐資歷並獲委任為新團隊主管的恒生高管，包括是次整合中涉及較多員工人數的財務部，由今年3月從滙豐調派恒生出任財務總監的Jonathon Lee掌舵；2023年出任恒生資訊科技總監的柴逸民（Forrest Chai）統領資訊科技部；兩年前由滙豐調任恒生審核部主管的倪福進（Derek Ngai）掌舵該部門；4年前由滙豐調派恒生的該行風險監控及合規總監張家慧（Kathy Cheung）統領相關部門。以上4位分別在滙豐集團工作超過10至23年，熟悉集團策略及發展方向。

4個部門高層具備兩行任職經驗

兩位沒有滙豐任職背景而獲委任為新團隊主管的恒生高管，分別為恒生公司秘書及企業管治主管張嘉琪（Maggie Cheung）、企業傳訊及社區投資總監羅淑雯（Betty Law）。

滙豐發人表示，湯穎欣負責領導滙豐香港和恒生銀行營運部門、柴逸民負責領導滙豐香港和恒生銀行資訊科技部，而倪福進負責領導滙豐香港和恒生銀行審核部。滙豐重申，集團致力通過旗下兩家標誌性銀行服務香港，私有化恒生銀行能夠提升整體能力並推動增長，獲委任的新主管（團隊）將致力服務好兩家銀行，並探討加強兩行之間合作和協調的機會。