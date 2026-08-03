中美AI競賽｜DeepSeek模型V4-Flash運行成本最低　僅Anthropic 1%

內地科技企業推出的人工智能（AI）模型，競爭力日強。據《路透》引述研究公司Artificial Analysis數據報道，在多個全球知名AI模型的指標測試中，內地AI初創公司DeepSeek旗艦AI模型V4-Flash的運行成本最低，只有Anthropic旗艦模型Claude Fable 5的不到1%。



DeepSeek上周五正式發布V4-Flash模型。Artificial Analysis稱，V4-Flash每100萬個輸入token（詞元）收費0.14美元，每100萬個輸出token收費0.28美元。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

據Artificial Analysis估算，V4-Flash每次測試平均成本為3美分，遠低於中國競爭對手月之暗面Kimi K3的86美分、OpenAI GPT-5.6 Sol的1.86美元，以及Anthropic的Claude Fable 5的3.15美元。

V4-Flash獲50分

比起單純比較價格，這種對比方式能更真實地衡量價值，因為它將模型完成一項任務所必須處理與生成的數據量，也納入了考量。如果一個模型雖然標價較低，但明顯需要更多的步驟才能得出答案，那麼它實際上可能依然成本高昂。

Artificial Analysis表示，DeepSeek的V4-Flash模型在智能指數中獲得50分（滿分為100分）。該指數綜合了涵蓋編碼、推理和模擬職場工作任務等9項指標測試的結果。

2025年6月30日，圖為Getty設計的一個顯示有deepseek標誌的手機螢幕擺放在人工智能字體的展示版前。（Getty）

V4-Flash這一分數與谷歌的Gemini 3.6 Flash相同，僅比Meta的Muse Spark 1.1以及智譜的GLM-5.2低1分。

評分與Gemini 3.6 Flash相同

不過，月之暗面的Kimi K3獲得57分，而Anthropic的Claude Opus 5、Fable 5以及OpenAI的GPT-5.6則高出9分甚至更多。