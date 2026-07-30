中美AI競賽｜蘋果求救失敗？　美參議員促放棄購被指涉軍華企晶片

面對晶片通脹，部份手機生產商希望從內地供應商獲得貨源以降低成本。早前便有報道指出，蘋果希望說服白宮，讓公司使用內地廠商生產的晶片，以生產供應內地市場產品。不過《彭博》報道，美國一個兩黨參議員組成的小組，敦促蘋果放棄從被列入黑名單的內地半導體供應商處購買晶片的想法，其中包括長鑫科技和長江存儲，並警告蘋果有可能在關鍵零組件方面依賴於美國的競爭對手。



長鑫科技和長江存儲遭美列涉軍名單

參議員向蘋果行政總裁庫克致信稱，蘋果不應在其設備中使用來自長鑫存儲和長江存儲的記憶晶片，即使這些產品僅銷往內地市場。議員強調，長鑫科技和長江存儲已被列入美國國防部最近更新的內地軍事企業清單。

長鑫科技（CXMT）。（財聯社）

參議員在信中寫道：「這種短視的做法會釀成錯誤，而且會使這家全球市值最高的消費電子企業在關鍵供應上愈發依賴已被美國政府正式認定為內地軍事企業的公司。」

蘋果在與長鑫科技和長江存儲洽談晶片採購事宜。由於全球內存供應緊張導致內存價格飆升，再加上輝達等人工智能處理器製造商空前旺盛需求的推動，加劇供應吃緊局面。

6月宣布提高所有Mac及iPad售價

今年6月，蘋果上調了所有Mac、iPad、家居設備以及Vision Pro產品的售價，並將漲價歸因於記憶晶片短缺。

2026年6月25日，蘋果公司宣布加價，其中MacBook Air在香港蘋果商店的加幅高達16.7%。（蘋果官網）

蘋果發言人尚未就此信函作出回應。