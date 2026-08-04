AI泡沫論｜鬥燒錢押注AI　城堡投資料科企需發債5000億美元買晶片

科技企業過去數年對人工智能（AI）作出巨額投入，涉及金額數以千億美元。城堡證券預計，至2028年，為支持AI晶片採購，美國科技公司將在公開和私募市場累計發行逾5,000億美元（3.9萬億元）債務，單在2028年晶片製造商發債規模就將突破2，500億美元。



城堡證券投資級債券部門首席分析師Jeff Eason表示，上述預測仍可能偏保守。他預計，大部分所發債券的期限將較短，約3至5年，匹配晶片的使用壽命，其中一部分可能會以144A私募形式發行。

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。（路透社）

投資者需預留子彈應付企業發債

Jeff Eason指出，屆時，投資者或不得不壓縮在科技、媒體及電訊板塊的配置，以騰出空間吸納晶片融資債券。這有可能成為投資級信貸市場最大的新興領域之一。相對於當前市場而言，這樣的融資體量是前所未見的。

全球市場已吸納約5,700億美元與AI相關的債務，發行主體多是超大規模數據中心運營商，例如亞馬遜、微軟和Alphabet旗下谷歌，這些公司正以前所未有的規模建設數據中心。

至於Facebook母公司Meta日前宣布，將今年資本開支區間增加至介乎1,300億美元到1,450億美元。

Nvidia豪擲500億美元租數據中心

此外日前英國《金融時報》引述知情人士報道，Nvidia（英偉達）已與Hut 8就其位於得州的數據中心簽署總值高達500億美元（約3,900億元）租賃協議。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

Hut 8上周表示，其1吉瓦的Beacon Point園區在15年內的基礎合同價值為196億美元，若行使續約選項，合同總值最高可達502億美元。該公司當時未透露租戶身份，僅表示對方是現有投資級客戶，將在該園區安裝計算設備，以支持大規模人工智能（AI）訓練和運營。