AI泡沫論｜還得到先好借！　甲骨文、英偉達等科企巨頭CDS創新高

人工智能基礎設施建設引發的融資熱潮，正受到債券市場更嚴格的審視。倫敦證券交易所集團數據顯示，甲骨文 、SpaceX、Alphabet、 亞馬遜 、Meta、 博通和英偉達相關信用違約掉期(CDS)近期均升至各自紀錄高位，顯示投資者開始要求更高的風險補償 。

信用違約掉期又稱CDS，相當於為企業債務購買保險。利差越高，通常意味着市場認為持有相關債券的風險越大 。

甲骨文承受的壓力最為明顯，其五年期CDS周一升至215個基點，遠高於年初的144個基點 。 按照這一報價，為1000萬美元甲骨文債務提供一年保障的成本約為21.5萬美元 。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在日本東京參加AI生態系統招待會。（Reuters）

英偉達五年期CDS周一最高升至每年約82個基點，為相關合約自去年11月開始活躍交易以來的最大盤中漲幅。據ICE Data Services數據，這意味着為1000萬美元英偉達債務購買五年期違約保護，每年需支付約8.2萬美元。

Alphabet五年期CDS周一升至67個基點的歷史新高位。 不過，Alphabet的CDS直到2025年11月才開始交易，因此所謂「紀錄高位」的歷史比較區間較短 。

信用市場擔心的重點並非人工智能需求突然消失，而是投資規模、回報周期與融資速度之間出現錯配 。標準普爾估計，Alphabet、 亞馬遜 、Meta、 微軟和甲骨文2026年資本支出合計可能達到7370億美元，遠高於2024年的2610億美元。